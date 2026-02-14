Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yeni katılan bakanlara yönelik espriler yaptı.

EMRAH ÖZCAN - Edinilen bilgelere göre, toplantıya ilk kez katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek’e katılımcılar tarafından bir soru gelince Cumhurbaşkanı Erdoğan “Heyecanlanma ilk sınavını veriyorsun” dedi.

Bakan Gürlek, sorunun cevabını verdiğinde ise Erdoğan’ın “Dersine çalışmış” yorumunu yaptığı ve bu değerlendirmenin salondakiler tarafından alkışlandığı öğrenildi.

Öte yandan toplantıda, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı bir sunum yaptı. Sunumda, geçen yıl hizmete alınan Mobil AKİM (AK Parti İletişim Merkezi) ile ilgili veriler paylaşıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek

AKİM İLE ANINDA ÇÖZÜM

Buna göre Mobil AKİM, yerli ve millî Togg aracıyla bir yılda 53 şehirde 3 bin 153 haneyi ziyaret etti. Bu ziyaretlerde toplam 37 bin 300 kilometre yol katedilirken, 1.709 talep kayda alındı. Hane ziyaretlerinde alınan talepler, ilgili mercilere anında iletildi. Böylelikle vatandaşın sorun, şikâyet ve istekleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuldu.





Haberle İlgili Daha Fazlası