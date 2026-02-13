500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kocaeli’de yapılacak 10 bin 340 konut için hak sahipliği kura çekimi gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar TOKİ Kocaeli kura sonuçları açıklandı mı, asil ve yedek isim listesi nereden öğrenilir sorularına cevap arıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinasyonunda yürütülen 500 bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde Kocaeli projeleri için kura heyecanı başladı. 13 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekilişle birlikte binlerce başvuru sahibinin hak sahipliği durumu netleşiyor. Asil/yedek isim listesi araştırılıyor.

TOKİ KOCAELİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kocaeli’de Merkez (Başiskele, İzmit, Kartepe), Çayırova, Derince, Dilovası, Gebze ve Körfez ilçelerini kapsayan projeler için kura çekimi 13 Şubat 2026 saat 10.30’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Kongresi C Blok'ta yapılıyor. Çekiliş, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayımlanıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile asil ve yedek hak sahipleri belirleniyor.

TOKİ KOCAELİ KURA SONUÇLARI ASİL/YEDEK İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura sonuçları açıklandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri TOKİ’nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden de sonuç sorgulaması yapılabilecek. Başvuru sahipleri T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

1+1 ve 2+1 konut tipleri için belirlenen asil ve yedek listeler aynı gün içerisinde erişime açılıyor.

500 BİN KONUT KOCAELİ'DE NEREDE YAPILACAK?

TOKİ tarafından açıklanan proje planına göre Kocaeli genelinde toplam 10 bin 340 konut inşa edilecek. İlçelere göre dağılım ise şu şekilde:

Merkez (Başiskele, İzmit, Kartepe) 4 bin 800 konut,

Çayırova 500 konut,

Derince 90 konut,

Dilovası 1750 konut,

Gebze 2000 konut

Körfez 1200 konut.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda konutların etaplar halinde inşa edilerek teslim sürecinin başlatılacağı ifade edildi. Amaç, dar ve orta gelirli vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olmasını sağlamak.

