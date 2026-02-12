Ekonomist Muhammet Bayram, kademeli emekliliğin şu an gündemde olmadığını ifade edip "Ne kadar prim ödediysen o kadar maaş alacaksın çalışması yapılıyor. Kademeli emeklilikten daha iyisi yapılıyor" dedi. Bayram ayrıca emeklilerin milli gelirden pay alması konusunda da çalışmaların olduğunu söyleyip " Enflasyona karşı da 2026 sonu itibarıyla emekliler rahat bir nefes alacak" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılı ilk Enflasyon Raporu’nu İstanbul Finans Merkezi’ndeki merkez bankası yerleşkesinde tanıttı. Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 13-19 aralığından yüzde 15-21’e yükselttiklerini açıkladı. Ara hedeflerde ise herhangi bir değişiklik yapılmadığını belirten Karahan, 2026 ve 2027 için enflasyon ara hedeflerini sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduklarını, 2028 yılı ara hedefinin ise yüzde 8 olduğunu söyledi.

TGRT Haber canlı yayınına katılan Muhammet Bayram hem enflasyon hedefini değerlendirdi hem de emeklileri sevindirecek kulis bilgilerini paylaştı.

Bayram, enflasyon rakamlarına ilişkin, “Özellikle gıda enflasyonu çok önemli. Emeklinin en fazla harcadığı kalemler konut, gıda ve ulaşım. Ocak ayında beklenenin üzerinde enflasyon geldi. Şubatta da bir miktar yüksek, sonrasında düşeceğini öngörüyoruz" dedi.

Emekliye yapılan zammın daha ilk iki ayda eridiğini ifade eden Bayram, "Emeklinin şikâyetlerinin farkında hükümet. En düşük emekli maaşı 20 bin lira seviyesine çekildi. Ancak 20 bin lira üzerindeki maaşlar yüzde 12 zam alarak kaldı. Yüksek ve düşük prim yatıran emekliler arasında adaletsizliğe yönelik çalışmalar başladı.

Buradaki durum kademeli emeklilik değil. Kademeli emeklilik şu an hükümetin gündeminde yok ancak ne kadar prim ödediysen o kadar maaş alacaksın çalışması yapılıyor. Aylık bağlama oranı düşükse düşük maaş alırsınız. 2024-2025 arası emekli olanlar arasında bile ciddi fark var. 2024 yılında emekli olan, 2025 yılında emekli olandan daha fazla maaş alıyor. Kademeli değil ama ne kadar prim yatırıldıysa o kadar maaş alınmasına yönelik, en düşük emekli maaşını iptal edip herkesin emekli maaşına seyyanen zam yaparak emekli maaşlarının yükseltilmesi için çalışmalar yapılıyor" dedi.

EMEKLİLER MİLLİ GELİRDEN PAY ALACAK

Hükümetin Türkiye’deki refah seviyesi arttıkça bu refahı tüm kesimlere yayma sözü olduğundan bahseden Bayram, emeklilerin milli gelirden pay alması için çalışmaların mevcut olduğunu belirtti.

ÖNCELİK DEPREM BÖLGESİNDEKİ EMEKLİLLERDE

Vatandaşlık maaşının, 30 bin lira altında kimsenin evine para girmemesine yönelik bir çalışma olduğundan bahseden Bayram, "En düşük emekli maaşı deprem bölgesinde başlayıp her yere yayılacak. Vatandaşlık maaşında da tüm yardımlar tek kalemde toplanacak. Bir haneye asgari ücretten daha az para girmeyecek şekilde düzenleme yapılacak" dedi.

"KADEMELİ EMEKLİLİKTEN DAHA İYİSİ YAPILIYOR"

"Kademeli emeklilikle alakalı herhangi bir çalışma olmadığı bilgisindeyim. Kademeli emeklilikten daha iyisi yapılıyor. EYT erken yaşta emeklilikti. Kadınlar 38, erkekler 43 yaşında emekli oldu. Kademeli emeklilik 99 öncesi yasa değişikliğiyle kaldırıldı. Devletimiz depremden önce EYT sözü vermişti, depreme rağmen EYT çıktı. Kademeli emeklilik isteyenler, bir iki günle EYT’yi kaçıranları kapsıyor ancak bunun sonu yok" diyen Bayram, bu konuda bir çalışma olmadığının altını çizdi.

STAJ VE ÇIRAK MAĞDURLARI

Devletin çıraklık ve staj mağdurlarının sigorta primini karşıladığını ve harçlık verdiğini belirten Bayram, "Lise sonrası çalışma kısmında işveren çalıştırmak istemiyorum diyemeyecek. Stajyer ve çıraklık mağdurları için, özellikle ağustos ayında AK Parti kuruluş yıl dönümünde emekliler ve staj-çıraklık mağdurları adına bir çalışma olacağını düşünüyorum" dedi.

Aldığı bir kulis bilgisini de paylaşan Bayram, "Emekliler son yıllarda hayat pahalılığından muzdarip. Devlet bunun farkında. Enflasyona karşı da 2026 sonu itibarıyla emekliler rahat bir nefes alacak.” ifadelerini kullandı.

