Kısa vadeli alım yapan yatırımcıya seslenen İslam Memiş, altındaki 10.000 TL hedefi yeniden vurguladı. Özellikle altında geri çekilmelerin olacağını söyleyen Memiş, "Altın vuruş” sürecine hazırlanıyoruz" dedi.

Altın ve gümüş piyasalarında son haftalarda sert fiyat hareketleri dikkat çekiyor. Küresel piyasalarda açıklanan makroekonomik veriler ve merkez bankalarına yönelik beklentiler, emtia fiyatlarında ani yükseliş ve düşüşleri beraberinde getirdi. Uzmanlar, bu süreçte kısa vadeli işlemlerin risk barındırdığına işaret ederken, yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini vurguluyor.

Piyasalardaki dalgalanmayı değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, özellikle gram altın ve gümüş tarafında dalgalı seyrin devam edebileceğine dikkat çekti. Memiş, yatırımcının sabırla pozisyon alması gerektiğini ifade etti.

"Altın vuruş sürecine hazırlanıyoruz"... İslam Memiş: Sert yükseliş ve düşüşler göreceğiz

İslam Memiş’in değerlendirmeleri şöyle:

Gram altın TL fiyatı ons altına bağlı şekilde dalgalanacak. 7.000 – 8.000 TL bandında gidip gelen, yıl içinde 10.000 TL seviyesini test etmesini beklediğimiz bir yapı var. Ons altında geri çekilmeler olacak ama biz “altın vuruş” sürecine hazırlanıyoruz.

Gümüş tarafında ise çok temkinliyim. Gümüş sert bir emtiadır, herkes taşıyamaz. Sabır ister. Şu an gümüşte kenarda durmayı tercih ediyorum. İstediğim fiyatlara gelirse bakarız.

Özetle: Bu yıl sert düşüşler ve sert yükselişler göreceğiz. Manipülasyon piyasası var. Sabırlı olmayan kaybeder. Doğru zamanda, doğru fiyattan alan kazanır"

Memiş’in açıklamaları, özellikle kısa vadeli kazanç beklentisiyle hareket eden yatırımcıların daha dikkatli olması gerektiğine işaret ediyor. Uzmanlara göre, emtia piyasalarında dalgalı seyrin bir süre daha devam etmesi beklenirken, uzun vadeli strateji belirleyen yatırımcıların risk yönetimini ön planda tutması gerekiyor.

