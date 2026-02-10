Kaydet

Karabük’te Kayabaşı ve Soğuksu mahallelerinin ortasından geçen Filyos Çayı, bu kez yaban hayatının ilginç bir anına sahne oldu. Çay kenarına inen yaban domuzu sürüsü, bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra suya girerek akıntıya rağmen karşı kıyıya geçti. Düzenli ve sakin bir şekilde nehrin karşı tarafına ulaşan sürünün o anları, bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

