Toyota’da Şubat ayında büyük indirim kampanyası yapılıyor. Toyota’da marka modele göre Şubat ayı boyunca 300 bin TL’den 4 milyon TL’ye kadar farklı indirimler sunuyor.

Japon otomobil devi Toyota, Şubat ayı boyunca geçerli olacak indirim kampanyasını duyurdu. Toyota'nın 2026 yılı Şubat ayındaki indirim kampanyası en çok satılan modeli Corolla’dan, lüks SUV modeli Land Cruiser’a kadar hemen her modelinde uygulanıyor.

Peki Toyota’nın hangi modelinde ne kadar indirim var? Toyota Corolla’da ne kadar indirim uygulanıyor? Hafif ticari modellerinde indirim var mı?

İşte Toyota Corolla’daki indirim oranları

Model Güncel Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Corolla Vision Plus 2.096.000 TL 1.699.000 TL 397.000 TL Corolla Dream 2.276.000 TL 1.940.000 TL 336.000 TL Corolla Dream X-Pack 2.527.500 TL 2.030.000 TL 497.500 TL Corolla Flame X-Pack 2.720.500 TL 2.225.000 TL 495.500 TL Corolla Passion X-Pack 2.870.000 TL 2.600.000 TL 270.000 TL

Toyota Corolla

İşte Toyota’nın tüm modellerindeki indirim kampanyası listesi

Model Güncel Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Not Corolla Hybrid 2.566.000 TL 2.379.000 TL 187.000 TL Corolla Cross Hybrid 3.167.500 TL 2.534.000 TL 633.500 TL 2025 model yılı C-HR Hybrid 2.385.000 TL 2.150.000 TL 235.000 TL Corolla Hatchback Hybrid 2.528.000 TL 2.157.000 TL 371.000 TL Yaris Cross Hybrid 2.594.000 TL 2.269.000 TL 325.000 TL Yaris Hybrid 2.142.000 TL 1.934.000 TL 208.000 TL Land Cruiser Prado 16.000.000 TL 12.000.000 TL 4.000.000 TL 2025 model yılı Hilux 2.617.000 TL 2.455.000 TL 162.000 TL 2025 model yılı Proace City 1.925.000 TL 1.584.000 TL 341.000 TL Proace City Cargo 1.253.000 TL 1.222.000 TL 31.000 TL Proace Verso 2.396.000 TL 2.279.000 TL 117.000 TL Proace Cargo 1.622.000 TL 1.574.000 TL 48.000 TL 2025 model yılı Proace Max 1.750.000 TL 1.626.500 TL 123.500 TL 2025 model yılı Proace Max Kamyonet 1.850.000 TL 1.696.500 TL 153.500 TL 2025 model yılı

KREDİ KAMPANYALARI

Toyota’nın kredi kampanyaları daha çok hafif ticari modelleri için geçerli.

Model Kredi Tutarı Vade Faiz Hilux 1.000.000 TL 6 ay %0 Proace City Cargo 350.000 TL 6 ay %0 Proace City 300.000 TL 12 ay %0 Proace Verso 350.000 TL 12 ay %0 Proace Cargo 350.000 TL 6 ay %0 Proace Max 600.000 TL 6 ay %0

