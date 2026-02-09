Türkiye Gazetesi
Sıfır faiz ve 500 bin TL indirim... Toyota’dan Şubat 2026'ya özel büyük kampanya
Toyota’da Şubat ayında büyük indirim kampanyası yapılıyor. Toyota’da marka modele göre Şubat ayı boyunca 300 bin TL’den 4 milyon TL’ye kadar farklı indirimler sunuyor.
Japon otomobil devi Toyota, Şubat ayı boyunca geçerli olacak indirim kampanyasını duyurdu. Toyota'nın 2026 yılı Şubat ayındaki indirim kampanyası en çok satılan modeli Corolla’dan, lüks SUV modeli Land Cruiser’a kadar hemen her modelinde uygulanıyor.
Peki Toyota’nın hangi modelinde ne kadar indirim var? Toyota Corolla’da ne kadar indirim uygulanıyor? Hafif ticari modellerinde indirim var mı?
İşte Toyota Corolla’daki indirim oranları
|Model
|Güncel Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim
|Corolla Vision Plus
|2.096.000 TL
|1.699.000 TL
|397.000 TL
|Corolla Dream
|2.276.000 TL
|1.940.000 TL
|336.000 TL
|Corolla Dream X-Pack
|2.527.500 TL
|2.030.000 TL
|497.500 TL
|Corolla Flame X-Pack
|2.720.500 TL
|2.225.000 TL
|495.500 TL
|Corolla Passion X-Pack
|2.870.000 TL
|2.600.000 TL
|270.000 TL
İşte Toyota’nın tüm modellerindeki indirim kampanyası listesi
|Model
|Güncel Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim
|Not
|Corolla Hybrid
|2.566.000 TL
|2.379.000 TL
|187.000 TL
|Corolla Cross Hybrid
|3.167.500 TL
|2.534.000 TL
|633.500 TL
|2025 model yılı
|C-HR Hybrid
|2.385.000 TL
|2.150.000 TL
|235.000 TL
|Corolla Hatchback Hybrid
|2.528.000 TL
|2.157.000 TL
|371.000 TL
|Yaris Cross Hybrid
|2.594.000 TL
|2.269.000 TL
|325.000 TL
|Yaris Hybrid
|2.142.000 TL
|1.934.000 TL
|208.000 TL
|Land Cruiser Prado
|16.000.000 TL
|12.000.000 TL
|4.000.000 TL
|2025 model yılı
|Hilux
|2.617.000 TL
|2.455.000 TL
|162.000 TL
|2025 model yılı
|Proace City
|1.925.000 TL
|1.584.000 TL
|341.000 TL
|Proace City Cargo
|1.253.000 TL
|1.222.000 TL
|31.000 TL
|Proace Verso
|2.396.000 TL
|2.279.000 TL
|117.000 TL
|Proace Cargo
|1.622.000 TL
|1.574.000 TL
|48.000 TL
|2025 model yılı
|Proace Max
|1.750.000 TL
|1.626.500 TL
|123.500 TL
|2025 model yılı
|Proace Max Kamyonet
|1.850.000 TL
|1.696.500 TL
|153.500 TL
|2025 model yılı
KREDİ KAMPANYALARI
Toyota’nın kredi kampanyaları daha çok hafif ticari modelleri için geçerli.
|Model
|Kredi Tutarı
|Vade
|Faiz
|Hilux
|1.000.000 TL
|6 ay
|%0
|Proace City Cargo
|350.000 TL
|6 ay
|%0
|Proace City
|300.000 TL
|12 ay
|%0
|Proace Verso
|350.000 TL
|12 ay
|%0
|Proace Cargo
|350.000 TL
|6 ay
|%0
|Proace Max
|600.000 TL
|6 ay
|%0
