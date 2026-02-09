Türk savunma sanayiinin parlayan yıldızı KAAN için Suudi Arabistan ile tarihi pazarlık başladı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, bu yıl somut adım beklediklerini belirterek, "Burada bir üretim hattı kurmamız için en az 50 KAAN ve en az 50 GÖKBEY alınması gerekiyor. Suud tarafıyla bunları konuşuyoruz" dedi. Öte yandan mayıs ayında yeni bir Kamikaze İHA ve helikopter projesi kamuoyuna ilk kez tanıtılacak.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında savunma sanayiinde esen rüzgar, stratejik bir ortaklığa dönüşüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Riyad ziyaretiyle ivme kazanan görüşmelerde, Milli Muharip Uçak KAAN ve GÖKBEY helikopteri için masadaki seçenekler netleşti.

"BU SENE SOMUT İMZA ATILMASINI BEKLİYORUZ"

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Riyad’daki World Defense Show 2026’da TRT Haber'e kritik açıklamalarda bulundu. TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, KAAN projesinin sadece Türkiye’nin değil, dost ve kardeş ülkelerin ortak platformu haline geldiğini vurguladı.

Endonezya’nın ardından Suudi Arabistan’ın da projeye olan ilgisinin en üst seviyeye çıktığını belirten Demiroğlu, şunları söyledi:

"Suudi yetkililerle hangi model üzerinden ilerleyeceğimizi detaylandırıyoruz. Yerinde üretim, doğrudan satın alma veya her ikisinin karışımı masada. Süreç, onların vizyonuna göre şekillenecek. Bu yıl içerisinde somut bir imza atılmasını bekliyoruz."

"ÜRETİM HATTI İÇİN 50 KAAN 50 GÖKBEY ALINMASI GEREKİYOR"

"ÜRETİM HATTI İÇİN 50 KAAN 50 GÖKBEY ALINMASI GEREKİYOR"

‘Suudi Arabistan’ın kaç adet KAAN almak istediği?’ sorusunu cevaplayan Demiroğlu, ekonomik bir üretim hattı için dünya standartlarında 100 adetlik siparişin makul olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yapılan çalışmalarda üretim hattı için 100 adet ve üzeri iyi bir rakam olarak kabul ediliyor. TUSAŞ olarak biz bunu 50’ye kadar çekebiliyoruz. Yani burada bir üretim hattı kurmamız için en az 50 KAAN ve en az 50 GÖKBEY alınması gerekiyor. Suud tarafıyla bunları da konuşuyoruz. Onların da böyle bir isteği var. Nihai sonucu hep birlikte göreceğiz"

MAYIS AYINDA KAMİKAZE İHA SERGİLENECEK

MAYIS AYINDA KAMİKAZE İHA SERGİLENECEK

Demiroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Elbette farklı alanlarda da çalışmalarımız devam ediyor. Mayıs ayının hemen başında SAHA İstanbul organizasyonu düzenlenecek. Orada TUSAŞ olarak Kamikaze İnsansız Hava Aracı konusunda birkaç ürün sergilemeyi planlıyoruz. Hepsi mi olur bir kısmı mı göreceğiz… Ayrıca helikopter çalışmalarımız kapsamında da hem insanlı hem insansız alanda yeni ürünleri ilk kez kamuoyuna duyuracağız.”

