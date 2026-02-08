Meteoroloji 29 ili sıraladı! Harita kırmızıya döndü, yağış dalgası geliyor
Meteoroloji, 29 ilde sağanak, 4 ilde kar yağışı beklendiğini belirterek uyardı. Bugünkü rapora göre yurt genelinde çok bulutlu hava hakim olacak. İstanbul’da ise sağanak yağış öğle saatlerinden sonra kuvvetini artıracak. İşte Meteoroloji’nin son raporunda uyarı yapılan o iller…
- Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde düşerken, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
- 29 ilde sağanak, 4 ilde kar yağışı bekleniyor; Mersin ve Karaman hariç ülke genelinde aralıklı yağışlı hava hakim olacak.
- Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusu çığ tehlikesine karşı uyarıldı.
- Doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- İstanbul'da öğle saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre hava sıcaklığı, kuzey ve iç kesimlerde düşecek ülke genelinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Son rapora göre bugün 29 ilde sağanak, 4 ilde ise kar yağışı bekleniyor.
2 İL HARİÇ
Ülke genelinde parçalı bulutlu havanın hakim olacağını belirten Meteoroloji, Mersin ve Karaman hariç, yurt genelinde havanın aralıklı yağışlı geçeceğini belirtti.
METEOROLOJİ İL İL UYARDI
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu, Sivas, Bayburt, Bingöl ve Tunceli çevreleri ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Aksaray, Niğde, Ordu, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ve Şırnak çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
DOĞUDA ÇIĞ TEHLİKESİ
Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğini belirten Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunu çığ tehlikesine karşı uyardı.
RÜZGAR
Genellikle güney, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SAĞANAK BEKLENEN 29 İL
Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısı yaptığı 29 il şöyle;
Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Muğla, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Artvin, Samsun, Trabzon, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Siirt, Şanlıurfa.
KAR YAĞIŞI BEKLENEN 4 İL
Meteoroloji’nin kar yağışı uyarısı yaptığı 4 il ise şöyle;
Erzurum, Kars, Van, Sivas.
İSTANBUL’DA SAĞANAK YOLDA
Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, İstanbul’da aralıklı yağmur ve sağanak yağışın etkili olması, hava sıcaklığının ise 12 derecede seyretmesi bekleniyor. Öte yandan yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.