Meteoroloji, 29 ilde sağanak, 4 ilde kar yağışı beklendiğini belirterek uyardı. Bugünkü rapora göre yurt genelinde çok bulutlu hava hakim olacak. İstanbul’da ise sağanak yağış öğle saatlerinden sonra kuvvetini artıracak. İşte Meteoroloji’nin son raporunda uyarı yapılan o iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre hava sıcaklığı, kuzey ve iç kesimlerde düşecek ülke genelinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Son rapora göre bugün 29 ilde sağanak, 4 ilde ise kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 29 ili sıraladı! Harita kırmızıya döndü, yağış dalgası geliyor

2 İL HARİÇ

Ülke genelinde parçalı bulutlu havanın hakim olacağını belirten Meteoroloji, Mersin ve Karaman hariç, yurt genelinde havanın aralıklı yağışlı geçeceğini belirtti.

METEOROLOJİ İL İL UYARDI

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu, Sivas, Bayburt, Bingöl ve Tunceli çevreleri ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Aksaray, Niğde, Ordu, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ve Şırnak çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

DOĞUDA ÇIĞ TEHLİKESİ

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğini belirten Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunu çığ tehlikesine karşı uyardı.

RÜZGAR

Genellikle güney, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SAĞANAK BEKLENEN 29 İL

Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısı yaptığı 29 il şöyle;

Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Muğla, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Artvin, Samsun, Trabzon, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Siirt, Şanlıurfa.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN 4 İL

Meteoroloji’nin kar yağışı uyarısı yaptığı 4 il ise şöyle;

Erzurum, Kars, Van, Sivas.

İSTANBUL’DA SAĞANAK YOLDA

Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, İstanbul’da aralıklı yağmur ve sağanak yağışın etkili olması, hava sıcaklığının ise 12 derecede seyretmesi bekleniyor. Öte yandan yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

