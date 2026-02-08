Bilim insanları, manyetik rezonans görüntüleme (MR) taramalarını neredeyse anında çözümleyebilen yapay zeka temelli yeni bir model geliştirdi. ABD’deki University of Michigan araştırmacıları tarafından geliştirilen bu sistem, beyin MR’larını saniyeler içinde okuyarak nörolojik durumları yüksek doğrulukla teşhis edebiliyor. Çalışmanın ayrıntıları saygın bilim dergisi Nature Biomedical Engineering’da yayımlandı.

Araştırma ekibine göre adı 'Prima' olan yapay zeka modeli, 30 binden fazla MR çalışması üzerinde eğitildi ve 50’den fazla nörolojik bozukluk için değerlendirme yapabiliyor.



Denemelerde model, tanı doğruluğunu yüzde 97,5’e kadar çıkardı ve hangi vakaların öncelikli olarak değerlendirilmesi gerektiğini de öngörebildi. Bu özellik, özellikle beyin kanaması veya inme gibi acil müdahale gerektiren durumlarda kritik olabilir.

Araştırma lideri ve beyin cerrahı Todd Hollon, yapay zekanın artan MR talebi ile sağlık sistemleri üzerindeki yükü azaltma potansiyeline dikkat çekti. Mevcut klinik süreçlerde tarama sonuçlarının raporlanması saatler, hatta günler alabilirken, Prima’nın bu süreyi saniyelere indirgemesi, sağlık hizmetlerinde köklü değişikliklere yol açabilir.

Sağlıkta yapay zeka kullanımı artıyor: Saniyeler içinde MR okuyup tanı koyuyor

SADECE TANI KOYMUYOR

Prima’nın teknolojisi, bir görüntüden sadece tanı çıkarmakla kalmayıp aynı zamanda hastanın klinik geçmişini ve doktorun tarama isteğini de analiz ederek hangi uzmanlık alanına yönlendirme yapılacağını önerebiliyor. Bu yönüyle sistem, yalnızca bir tanı aracından öte, doktorların karar süreçlerini destekleyen bir “yardımcı” olarak tanımlanıyor.

Ancak uzmanlar aynı zamanda bu teknolojinin klinik ortamlarda yaygın olarak kullanılmadan önce daha geniş testlere tabi tutulması gerektiğini de vurguluyor. Hatalı veya eksik tanı riskine karşı, yapay zekanın doktor gözetimi ile birlikte çalışması hala en güvenilir yöntem olarak öne çıkıyor.

