İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 16 suçlunun yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, cinayet, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, cinsel istismar ve örgüt üyeliği gibi ağır suçlardan aranan şüphelilerin Almanya, Gürcistan, Karadağ, Azerbaycan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'da yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 16 suçlunun yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

6 ÜLKEDEN TÜRKİYE'YE TESLİM EDİLDİLER

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, kırmızı bültenle aranan 9 kişi ile ulusal seviyede aranan 6 kişi Gürcistan, Almanya, Karadağ, Azerbaycan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan’dan Türkiye’ye iade edildi. Yerlikaya, "Kırmızı Bültenle aradığımız 9, ulusal seviyede aradığımız yurt dışındaki 6 suçluyu; Gürcistan (6), Almanya (4), Karadağ (2), Azerbaycan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan’dan ülkemize getirdik." dedi.

Kırmızı bültenle aranan şahıslardan A.K.’nin, "tasarlayarak öldürme ve kasten öldürme" suçlarından Almanya’da yakalandığını belirten Yerlikaya, "Bodrum’da eski eşi Rus I. D. (42) ile kızı D. D.’nin (15) öldürülüp sarp araziye atılması olayının şüphelisi olarak aranan Litvanya uyruklu A.K., Almanya’da yakalanarak ülkemize iade edildi." ifadelerine yer verdi.

UYUŞTURUCU VE ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI

Yerlikaya, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan İ.A.’nın Almanya’da yakalandığını, M.D.’nin ise "kasten yaralama, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, basit yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, yaralama ve mala zarar verme" suçlarından yine Almanya’da yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

GÜRCİSTAN'DA YAKALANDILAR

Açıklamaya göre, "kasten öldürme" suçundan aranan S.G., "hırsızlık, silahla tehdit, basit yaralama, hakaret ve mala zarar verme" suçlarından aranan D.Y. ile "kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan Ö.Y., Gürcistan’da yakalandı ve Türkiye’ye iade edildi.

KARADAĞ VE KUZEY MAKEDONYA OPERASYONLARI

Yerlikaya, "uyuşturucu madde ihraç etme" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.M.’nin Karadağ’da, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, yağma ve tehdit" suçlarından aranan G.A.’nın da Karadağ’da yakalandığını bildirdi. "Dolandırıcılık" suçundan aranan M.S.E.’nin ise Kuzey Makedonya’da yakalanarak ülkemize iadesinin sağlandığını aktardı.

ULUSAL SEVİYEDE ARANANLAR DA GETİRİLDİ

Ulusal seviyede aranan şahıslarla ilgili de bilgi veren Yerlikaya, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan B.G.’nin Almanya’da, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan S.Ö.’nün Yunanistan’da, "kasten öldürme ve yaralama" suçlarından aranan N.U.’nun Azerbaycan’da yakalandığını kaydetti.

ÇOCUK İSTİSMARI VE DOLANDIRICILIK SUÇLARI

Yerlikaya’nın paylaşımında, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan aranan A.S.’nin Gürcistan’da, "hırsızlık" suçundan ulusal seviyede aranan S.G. ile "dolandırıcılık" suçundan ulusal seviyede aranan bir diğer S.G.’nin de Gürcistan’da yakalandığı ve Türkiye’ye iadelerinin sağlandığı bilgisi yer aldı.

"KAÇIŞ YOK’" MESAJI

Operasyonda emeği geçen birimleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, Adalet Bakanlığı görevlilerini, Dışişleri Bakanlığı görevlilerini, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Siber ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum." dedi. Yerlikaya, "Kırmızı bültenle aradığımız organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize tek tek geri getireceğiz. Kaçış yok." ifadeleriyle kararlılık mesajı verdi.

