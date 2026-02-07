MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) Şube Müdürlüğü sınavı bugün (7 Şubat 2026) tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav için geri sayımını sürdüren adayların kafasında bazı sorular var: MEB Şube Müdürlüğü sınavı saat kaçta başlayacak? Şube Müdürlüğü sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, sonuç tarihi belli mi? İşte tüm soruların yanıtları...

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapan personel için 450 şube müdürü kadrosuna görevde yükselme yoluyla atama yapılacak.

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YAZILI SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Şube müdürlüğü için görevde yükselme sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Yazılı sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 07 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

Sınav; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van illerinde yapılacak.

MEB ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Sınav sorularının ve cevap anahtarının 9 Şubat 2026 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya https://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanması planlandı.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı /Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanır.

b) Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c) Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Puanın virgülden sonraki kısmı iki basamak olarak verilir.

MEB ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 04/03/2026 tarihinde Bakanlığın https://odsgm.meb.gov.tr ve/veya https://www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

