Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 ilde kar yağışı, 19 ilde sağanak yağış beklendiğini açıklayarak uyardı. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinde seyredeceğini belirten Meteoroloji, ülkenin güney kesiminde ise toz taşınımı beklendiğini açıkladı. İşte bugün kar ve sağanak beklenen iller…

Soğuk hava farklı illerde etkisini göstermeye devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni uyarılar yayınladı.

HAVA ÇOK BULUTLU OLACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde bugün çok bulutlu hava hakim olacak. Hava sıcaklığının genel olarak, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, 9 ilde kar yağışı, 19 ilde ise sağanak yağışın etkili olacağını belirterek uyardı.

Meteoroloji 28 ili sıraladı! Hem kar hem sağanak: İkisi birden geri dönüyor

9 İLDE KAR GERİ DÖNÜYOR

Son rapora göre bugün kar yağışı beklenen 9 il şöyle;

Afyonkarahisar, Isparta, Ankara, Sivas, Bolu, Artvin, Erzurum, Kars, Malatya.

19 İLDE SAĞANAK YOLDA

Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısı yaptığı 19 il ise şöyle;

Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Denizli, İzmir, Muğla, Adana, Antalya, Hatay, Eskişehir, Konya, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Samsun, Diyarbakır, Gaziantep, Siirt, Şanlıurfa.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda şöyle denildi:

Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Van ve Iğdır hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

GÜNEYDE TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji aynı zamanda ülkenin güney kesiminde toz taşınımı beklendiğini belirterek, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunu çığ tehlikesine karşı uyardı.

80 KİLOMETRE HIZINDA RÜZGAR

Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar uyarısı yapan Meteoroloji, rüzgarının hızının saatte 80 kilometreyi bulacağını belirtti.

