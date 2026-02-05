İhlas Haber Ajansı
Kocaelispor-Beşiktaş maçında üzen olay: Taraftar tribünden düştü
Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı konuk eden Kocaelispor'da bir taraftar, tribünden düşerek ağır bir şekilde yaralandı.
Kocaelispor - Beşiktaş maçında Doğu Maraton'da üst bloğa çıkmak isteyen bir kişi yüksekten düştü. Olay yerinde kalbi duran taraftar, ambulansta yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Beşiktaş penaltı kazandı, Selçuk İnan çılgına döndü: İhraç edildi
YÜKSEKTEN DÜŞTÜ
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor, Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmanın 2. Yarısında Doğu Maraton D2 girişindeki turnikeden üst kata tırmanmaya çalışan Kocaelispor taraftarı Arda K., yüksekten düştü.
KALBİ DURDU, KALP MASAJI YAPILDI
Olay yerinde kalbi duran gence ilk yardım ekiplerince kalp masajı yapıldı. İlk müdahalesinin ardından Arda K., Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Duran kalbi müdahalenin ardından tekrar çalıştırılan taraftar, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR