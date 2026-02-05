Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Beşiktaş ile berabere kaldıkları müsabakada itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Kocaelispor'da Teknik Direktör Selçuk İnan, maçın son anlarında ihraç edildi.

BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI

Kocaeli'de oynanan müsabakanın 88. dakikasında Beşiktaş'ın kazandığı penaltı sonrasında ev sahibi takımda yoğun itirazlar yükseldi.

Siyah beyazlıların kazandığı penaltı sonrası Kocaelisporlu oyuncular ve teknik heyet, hakem Direnç Tonusluoğlu'na uzun süre itiraz etti.

SELÇUK İNAN İHRAÇ EDİLDİ

Penaltı kararını bir hayli öfkelenen Teknik Direktör Selçuk İnan, sert bir şekilde dördüncü hakeme tepki gösterdi. Hakem Direnç Tonusluoğlu, dördüncü hakemin uyarısıyla İnan'a kırmızı kartını çıkarırken genç teknik adam tepki göstererek oyun alanını terk etti.

