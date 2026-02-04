Ressam İbrahim Safi’nin sanat hayatını gözler önüne seren “Safİstanbul” adlı sergi, 13 Mart’a kadar Fatih Belediyesi Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nde görülebilecek.

Murat Öztekin - Kocaeli Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği tarafından beşincisi düzenlenen “Kocaeli Film Festivali”nin yarışmasına başvurular, 1 Nisan’a kadar devam ediyor.

“Limak 50. Yıl Konserleri-Yeni Yıl Buluşması” yarın akşam Zorlu PSM İstanbul’da gerçekleşecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası