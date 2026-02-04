Amerikan The Times gazetesi, yapay zekâ ile ilgili ilginç bir analize yer verdi. Gelecekteki savaşların yapay zekâ tarafından kontrol edilebileceğini iddia eden gazete “Yapay zekânın karar alma hızı, askerî uzmanlardan 900 kat daha fazla. Gelecekteki savaşlarda insan teması yüzde 1’e düşecek” diye yazdı.

Gazete, analizinde şu ifadelere yer verdi: Elon Musk’ın sistemleri, ABD ordusunun en gizli bilgisayar sistemlerine ve istihbarat veri tabanlarına sızmaya başlayacak. Askerî uzmanlara, doğal olarak diğer stratejistlere güncel bilgiler sağlamak için “gerekli bütün verileri” toplayacak. Yapay zekâ destekli İHA’ların Ukrayna saldırılarında vazgeçilmez olduğu ortaya çıktı. Bu çok daha büyük değişikliklerin yalnızca görünen kısmı. Fransız ordusu da, savaşta gerçek zamanlı bilgiler için yapay zekâ analitiği sistemini güncelledi.

Düşünen robotların bir hedefi tespit etme, değerlendirme, saldırma ve sonuçları analiz etme süresi neredeyse saniyelerle ifade edilebilecek bir düzeye iniyor.



