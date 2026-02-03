TEI Genel Müdürü Akşit anlatıyor: KAAN’ın motoru için 4 bin kişi seferber olmuş hâlde. Herhangi bir gecikme yaşanmayacak. Motor en kritik detaylarla donatılıyor. KAAN, liginin en üst seviyesi bir motora sahip olacak. Motorun çalıştırılması için en son kritik aşamaya geldik.

YEŞİM ERASLAN - Türkiye’nin vizyon projelerine yerli motor tasarlayan TUSAŞ Motor Sanayii’nin (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, millî muharip uçak KAAN’ın motoru olacak TF-35000 projesinde gecikme olmadığını ve sürecin planlandığı gibi ilerlediğini ifade etti.

KAAN motorunun son kritik detayların eklenileceği noktaya geldiğine dikkat çeken Akşit, TEI’nin motor projelerinde gelinen aşamayı gazetemize anlattı. Akşit, TEI’de çalışan sayısının dört bini geçtiğini, dönemsel döngülerde bütün çalışanların dar boğazı geçmek için tek bir işe yoğunluk verdiğini ve tam gaz çalıştığını söyledi.

KAAN motorunun, dünya havacılık motorları liginde en üst seviyeyi temsil ettiğini vurgulayan Akşit, bu seviyedeki bir motorun geliştirilmesinin yıllar alan, son derece karmaşık bir mühendislik süreci olduğunu, Avrupa’da benzer motor projelerinin 17-20 yıl sürdüğü Türkiye’deki çalışmaların bu sürelerin altında ilerlediğini kaydetti.

Akşit, kamuoyunda zaman zaman “motor gecikti” yönünde algı oluşturulmaya çalışıldığını ancak somut verilerin bu iddiaları boşa çıkardığını helikopter motorunun yalnızca altı yıl içinde uçuşa geçtiğini, bunun muadil yabancı motorlardan 2-2,5 yıl daha hızlı olduğunu hatırlattı. KAAN motoru için de benzer bir takvimin izlendiğini belirten Akşit, “Gecikme yok, kritik eşik aşılmış durumda” diye konuştu.

Öte yandan, Bayraktar TB3’ün motoru olarak planlanan PD 200’ün marine (deniz) şartlarına uygun hâle getirilmesi için de hummalı bir çalışma yürütüldüğünü belirten Akşit, “Motoru deniz ortamına uygun hâle getirdik. 100’den fazla parçayı yeniden tasarlamak ve malzemelerini değiştirmek zorunda kaldık. Hedefimiz, tuzlu ortama dayanıklı, uzun ömürlü bir motor elde etmekti. Bu kapsamda askeri standartlarda tuz testi yaptık. Motor, 96 saat boyunca tuz test odasında kaldı. Çıkardığımızda her tarafı tabaka tabaka tuzla kaplıydı. Bu hâlde çalıştı. ‘Şans olabilir’ dedik, ikinci defa aynı teste soktuk. Yine çalıştı. Bu, artık motorun normal deniz şartlarında sorunsuz çalışacağını gösteriyor. Bu şekilde PD-200, TB3 ile birlikte envantere girmeye hazır hâle geldi” dedi.

