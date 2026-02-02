Kaydet

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Alipaşa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, S.K. idaresindeki 34 NZY 056 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Aynı güzergahtaki bir otomobile çarptıktan sonra savrulan araç, yol kenarındaki bir alışveriş merkezinin kafesine girdi. Çarpmanın etkisiyle kafedeki tezgahta bulunan kaynar suyun devrilmesi sonucu bir kişi vücuduna isabet eden sıcak suyla yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası yaralı hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

