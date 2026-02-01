Meteoroloji’den çifte uyarı! 12 ile kar, 22 ile sağanak geliyor
Meteoroloji’nin yeni hava durumu raporuna göre, bugün 12 ilde kar yağışı, 22 ilde ise sağanak yağış bekleniyor. Akdeniz için şiddetli fırtına uyarısı yapan Meteoroloji, doğu bölgelerde ise sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğini belirtti. İşte sağanak ve kar yağışı uyarısı yapılan iller…
- Hava sıcaklığı iç ve Güneydoğu kesimlerde 2-4 derece artacak.
- İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Uşak, Denizli, Antalya, Isparta, Burdur, Muğla, Aydın, İzmir'de yer yer şiddetli sağanak yağış bekleniyor.
- Trakya, Batı Akdeniz Toroslar, Doğu Karadeniz iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur bekleniyor.
- Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Marmara’da kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor.
- Fırtına nedeniyle ulaşım aksamaları, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
- Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi, doğu bölgelerde ise buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre hava sıcaklığı iç ve Güneydoğu kesimlerde 2 ile 4 derece artacak. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
Son rapora göre, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Uşak, Denizli, Antalya, Isparta, Burdur, Muğla, Antalya, Aydın, İzmir'de sağanak yağışların yer yer şiddetli olması bekleniyor. İşte Meteoroloji’nin son raporunda yer alan diğer uyarılar…
KAR VE SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji, beklenen yağışların Trakya kesimi, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur, Kıyı Ege, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Uşak, Denizli, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusunda ise yağmur ve sağanak olarak olmasının beklendiğini açıkladı.
AKDENİZ’DE FIRTINA BEKLENİYOR
Rüzgarın ise Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde, Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
ULAŞIMDA AKSAMAYA DİKKAT
Meteoroloji’nin uyarısında şöyle denildi: Rüzgârın, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
GECE SAATLERİNDE BUZLANMA
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunu çığ tehlikesine karşı uyaran Meteoroloji, sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğini ifade etti.
Meteoroloji'den fırtına uyarısı
22 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji’nin sağanak yağış yaptığı iller şöyle:
İstanbul, Kocaeli, Afyonkarahisar, İzmir, Manisa, Muğla, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Ankara, Eskişehir, Konya, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Artvin, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Siirt.
12 İL İÇİN KAR UYARISI
Meteoroloji’nin kar yağışı uyarısı yaptığı iller ise şöyle;
Edirne, Kırklareli, Sivas, Bolu, Amasya, Artvin, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Diyarbakır, Siirt.