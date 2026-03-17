Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte baklavanın başkenti Gaziantep'te üretim zirve yaptı. Artan taleple birlikte günlük baklava üretimi 20 tona ulaşırken, işletmeler siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Bayram sofralarının vazgeçilmezi olan Gaziantep baklavasına talep, Ramazan Bayramı'na günler kala önemli ölçüde arttı. Talebi karşılamak için üretimlerini artıran işletmeler, vardiya sistemine geçerek kapasitesini iki katına çıkardı. Sahur saatlerinde tezgah başına geçen ustalar, gün boyu süren hummalı çalışmayla üretimi devam ettirirken, kent genelinde ise günlük baklava üretimi 20 tonu aştı.

Gaziantep'in önde gelen işletmelerinden birinde de günlük 1 tonun üzerinde baklava üretimi gerçekleştirilirken, işletme sahibi Ömer Kozan bayramın yaklaşmasıyla birlikte vardiya sistemiyle çalışarak üretimi iki katına çıkardıklarını ve bayramların vazgeçilmezi baklavaya olan talebi karşılamak için hız kesmeden çalıştıklarını söyledi.

Baklavanın ana vatanında bayram yoğunluğu! Günlük üretim 20 tona ulaştı

"GEÇEN YILLARA GÖRE DAHA FAZLA YOĞUNLUK VAR"

Geçen yıllara göre daha fazla baklava yoğunluğu yaşandığını belirten baklava ustası Ömer Kozan, "Bayram dolayısıyla beklentimizin çok fazla üzerindeyiz. Geçen yıllara göre daha fazla yoğunluk var. Bu talepleri karşılayabilmek çift vardiyaya geçtik. Şu an hem gece hem gündüz çalışarak üretime devam ediyor ve Türkiye'nin her yerine ulaştırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"GAZİANTEP'TE GÜNLÜK 20 TON BAKLAVA ÜRETİLİYOR"

Günlük 1 ton baklava üretimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Kozan, Gaziantep genelinde ise 20 tonun üzerinde baklava üretildiğini vurguladı. Kozan, "Bayram denilince akla ilk olarak baklava geliyor. Baklava da bizim kültürel mirasımızdır. Bu mirası bir şekilde her yere ulaştırıyoruz. Bayram dolayısıyla talebin artmasıyla birlikte üretimlerimizde arttı. İşletmemizde günlük 1 tonun üzerinde baklava üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu sayı Gaziantep genelinde ise 20 tonu buluyor" dedi.

"BAKLAVACILAR OLARAK ZAMANLA YARIŞIYORUZ"

Üretilen baklavaların Gaziantep'in yanı sıra yurt içi ve yurt dışından da fazla talep gördüğünü söyleyen Kozan, baklavacıların zamanla yarıştığını söyleyerek, "Geçen yıllarda siparişler sadece Gaziantep içinden geliyordu, fakat bu sene farklı bir durum oluştu ve neredeyse tüm Avrupa ülkelerinden gelmeye başladı. Bütün baklavacılar kolları sıvamış durumda zamanla yarışıyoruz" diye konuştu.

