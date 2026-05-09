Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının ortak çalışmalarıyla terör, uyuşturucu ve yasa dışı bahis baronları dâhil 8 bini aşkın şüpheli yakalandı. Gülistan Doku dosyası altı sene sonra raftan indi, 75 şehirde 638 faili meçhul inceleniyor.

Gamze Erdoğan / ANKARA - 11 Şubat’ta göreve başlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, aradan geçen yaklaşık 3 ayda önemli işlere imza attı. Operasyonlar; uyuşturucu, terör, organize suç, yasa dışı bahis, dolandırıcılık, siber suçlar ve göçmen kaçakçılığı başlıklarında yoğunlaşırken Adalet Bakanlığı, faili meçhul olayların aydınlatılmasından yargı süreçlerinin hızlanmasına kadar birçok yeni çalışmayı başlattı.

OPERASYONLARIN BİLANÇOSU: 8 BİNDEN FAZLA ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 8 bin 335 şüpheli yakalanırken, 4 bin 636 kişi tutuklandı. 2 bin uyuşturucu operasyonunda 5 ton 742,5 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 778 bin 296 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu operasyonlarda 5 bin 371 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 3 bin 217 kişi tutuklandı. Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda FETÖ kapsamında 529 şüpheli yakalanırken, bunlardan 339’u tutuklandı. DEAŞ’a yönelik operasyonlarda ise 842 şüpheli gözaltına alındı, 14 kişi tutuklandı. Öte yandan kırmızı bültenle aranan 106, ulusal seviyede 136 suçlu ülkeye getirildi.

FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR AYDINLATILIYOR

Adalet Bakanlığı ise faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için önemli bir adım attı. Özellikle 6 yıldır aydınlatılamayan Gülistan Doku soruşturmasının raftan indirilerek faillerin bulunması, çözüm bekleyen yüzlerce dosyada aileleri umutlandırdı. Bakanlık bünyesinde, aralarında Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın da bulunduğu 7 başkanlık kuruldu. Faili meçhul dosyaların aydınlatılması için 75 ilde 638 dosya ve 693 maktule ilişkin kapsamlı inceleme başlatıldı. Bu çalışmaların ilk meyvesi de Kübra Yapıcı cinayetinin aydınlatılması oldu. Bu kapsamda mağdur ailelerle de birebir görüşen Bakan Gürlek, ucu kime dokunursa dokunsun, faili meçhul dosyaların aydınlatılacağını her fırsatta dile getirmeye devam ediyor. Şimdiye kadar Rojin Kabaiş ve Çağla Tuğaltay’ın ailesiyle görüşen Gürlek’in ailelerle istişarelerinin sürdüğü belirtiyor.

7 BAŞKANLIK, HIZLI, ETKİN VE DAHA GÜVEN VEREN ADALET İÇİN ÇALIŞACAK

Faili meçhul dosyalara gösterilen önemin yanı sıra daha hızlı, etkin ve güven veren adalet için tüm kollardan çalışmaların devam edeceği ifade edilirken, bu kapsamda bakanlık bünyesinde, Adli Emanet Daire Başkanlığı, Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığı, Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı, Terör Suçları Daire Başkanlığı, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Daire Başkanlığı geniş bir alanda ihtisaslaşmayı hedefliyor.

YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELEDE 6 AYDA BİR RAPOR HAZIRLANACAK

Bunun yanı sıra yasa dışı bahisle mücadelede de önemli mesafe alındı. 81 il cumhuriyet başsavcılığına konuyla ilgili her 6 ayda bir rapor hazırlama zorunluluğu getirildi. Yasadışı bahis operasyonlarında 356 operasyon yapılırken 5 bin 549 şüpheli yakalandı.

Şubat ayından itibaren yapılan 2 binden fazla uyuşturucu operasyonunda da 19 binden fazla şüpheli hakkında işlem yapıldı. Uyuşturucu kullanım yaşının çok küçük yaşlara kadar indiği ifade edilirken, bu konuda yasal bir düzenlemenin de hayata geçirileceği biliniyor.

“DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE MERKEZİ KURULUYOR”

Öte yandan, son dönemde artan dolandırıcılık vakalarına karşı, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları koordinasyonunda “Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi” kurulacak. İçişleri Bakanı Çiftçi, dijital mecraları istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan yapılara karşı hukuki, idari ve teknik tüm imkanların seferber edilerek mücadeleyi aralıksız sürdürüleceğini vurgulamıştı. Bu kapsamda düzenlenen 685 operasyonda dezenformasyon üreten 27 binden fazla sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiş, 3 binden fazla kişi tutuklanmıştı.



