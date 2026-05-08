Prof. Dr. Oytun Erbaş, hantavirüsün Andes varyantının insandan insana bulaşabildiğini söyledi. “2030’a kadar Hanta’yı konuşacağız” diyen Erbaş, “Bu virüs bir gün patlayacak” ifadelerini kullandı.

TGRT Haber ekranlarında hantavirüsle ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Oytun Erbaş, özellikle Andes varyantına ilişkin sözleriyle dikkat çekti. Erbaş, dünyada yıllardır görülen hantavirüsün yeni varyantlarıyla birlikte yeniden gündeme gelebileceğini savunurken, “2030’a kadar Hanta’yı konuşacaksınız” ifadelerini kullandı.

Hantavirüsün aslında yeni olmadığını söyleyen Erbaş, “Hanta virüs bütün dünyada normalde görülen bir virüs idi. 1950’lerden beri var. Türkiye’de de vardı” dedi. Virüsün temel olarak kemirgenlerden bulaştığını belirten Erbaş, fare, sıçan, hamster ve sincap gibi canlıların tükürük, idrar ve dışkısında virüs bulunabileceğini söyledi.

Özellikle kapalı alan temizliğinde dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Erbaş, geçmişte ABD’de yaşanan vakalardan örnek verdi ve “Kilerde fare varsa önce ıslat derlerdi. Çünkü kuruyan dışkı havaya kalkıyor ve insanlar onu soluyor. Elektrik süpürgesiyle çekerseniz virüsü arkadan ortama yayıyor” dedi.

Virüsün belirtilerine de değinen Erbaş, “Bulantı, kusma, sırt ağrısı ve çok yüksek ateş yapıyor. Direkt öksürük yapıyor. Akciğer ödemine neden oluyor. Hastaların yüzde 50’si entübe olup ölüyordu. İlacı yok” ifadelerini kullandı.

"ANDES VARYANTI İNSANDAN İNSANA BULAŞIYOR”

Açıklamalarının en dikkat çeken bölümünde Andes varyantına vurgu yapan Erbaş, klasik hantavirüslerden farklı olarak bu varyantın insandan insana bulaşabildiğini öne sürdü.

“Normalde hiçbir hanta insandan insana bulaşmıyordu ama Andes varyantı bulaşıyor. Yakın temasla, öksürükle, vücut salgılarıyla bulaşabiliyor. Bu nedenle bunu daha çok duyacaksınız” diyen Erbaş, söz konusu varyantın gelecekte daha sık gündeme geleceğini iddia etti.

Erbaş ayrıca 2018 yılında bir kruvaziyer gemisinde yaşandığını söylediği vakaları örnek göstererek, “34 kişi etkilendi, 11’i öldü. Gemide karantina uygulandı” dedi.

“KÜRESEL SALGIN BAŞLATABİLİR”

Virüsün süper bulaştırıcı özelliği taşıyan kişiler aracılığıyla hızlı yayılabileceğini savunan Erbaş, “Normal bir bulaştırıcı 8-10 kişiye yayarken süper bulaştırıcı 100 kişiye yayabiliyor” ifadelerini kullandı.

İnkübasyon süresinin uzun olduğuna dikkat çeken Erbaş, “Virüs bazen 1 ila 6 hafta, hatta 60 güne kadar belirti vermeden kalabiliyor” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni bir virüsle karşı karşıyayız ve bilmiyoruz ne halt yediğini. Andes'i biliyoruz ama Amerikan askerleri bunları Kuzey Amerika'da biliyordu. Amerika'da bunun aşısı denendi.

Maryland'da askeri birliklerde bunun bir aşısının bir özelliği var. Bir de hiç iğneye sokmadan needle free dediğimiz karşıdan tabancayla yapıyorlar. Püskürtmeli asker kolunu açar, püskürtmeyle 0.5 ml basıyor şak diye aşı giriyor içeri ve bu aşının yayınları yapılmıştı. Yani bu esasında geleceği biliniyordu bunun.

Dünya Sağlık Örgütü diyor ki bu pandemi yapmaz diyor. Ama şunu bilelim biz bunu bugün duymasak bile öbür sene yazın bir yerlerde duymaya başlayacağız.

HASTALIK EN ÇOK YAŞLILARI ÖLDÜRÜYOR

Çok ölümcül bir virüs olduğunu biliyoruz. Ribaverin diye bir ilaç var. Deneniyor ama etkisi çok sınırlı. Bir de bir özelliği daha var. Yaşlıları çok öldürüyor. İki, ek hastalığı olanları çok öldürüyor. Diyabet, KOAH yani akciğer hastalığı olanları çok öldürüyor. Bir de HLA-B8 varsa belli gen grubunu öldürüyor. Kim bunlar? Tip 1 diyabetliler, çölyaklılar, romatolojik hastalığı olanlar, Haşimato ve Graves hastaları.."

“KEDİLERİN ÖNEMİ ORTAYA ÇIKTI”

Açıklamalarında fare popülasyonuna karşı kedilerin önemine de dikkat çeken Erbaş, “Kedilere sürekli mama verdiğimiz için fare avlamıyorlar. Doğal avlanmalarını sağlamamız gerekiyor” dedi.

Ev temizliğinde nemli temizlik önerisinde bulunan Erbaş, “Çamaşır suyu, oksijenli su ve ultraviyole virüsü öldürüyor. Güneş çok önemli” ifadelerini kullandı.

PANİK YAPMAYIN AMA TAKİP EDİN

Türkiye’de şu anda Andes varyantına ilişkin doğrulanmış vaka bulunmadığını söyleyen Erbaş, yine de dikkatli olunması gerektiğini savundu:

"Ben buraya tarihe not düşüyorum. 2026 Mayıs ayındayız. Hanta virüs insandan insana bulaşıyor. Aşı denemeleri 2024’te yapılmış. Amerikan ordusu yapmış bunu. Ve koldan sprey aşı da yapmış. Bu adamlar bir şeyi boşuna yapmaz.

Geliyor, gelmekte olan geliyor. Panik yapmayın ama vakaları takip edin. Eğer vakalar 3, 5, 10 artarsa gelmekte olan geliyor demektir. İnşallah artmaz. Süper bulaştırıcılar olmasın. Çünkü bir kişi süper bulaştırıcı olursa 100 kişiyi enfekte ediyor.

Ama şu hiç hoş bir haber değil. Bunu daha çok konuşacaksınız. Hazır olun. 2030’a kadar Hanta’yı konuşacaksınız"



