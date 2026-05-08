İddiaya göre, Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege’de deniz yetki iddialarını güçlendirecek yeni bir yasa hazırlıyor. Tasarının doğal gaz sahalarını kapsadığı belirtiliyor. İddia Yunanistan’da geniş yankı bulurken, adımın bölgede gerilimi artırabileceği yorumları yapıldı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’deki deniz yetki alanlarına yönelik yeni bir yasal düzenleme hazırlığı içinde olduğu iddia edildi.

Bloomberg kaynaklı habere göre, TBMM’ye sunulması planlanan tasarıyla birlikte Türkiye’nin denizlerdeki hak iddialarının daha güçlü bir hukuki zemine oturtulması hedefleniyor.

Kaynaklar tasarının potansiyel doğal gaz kaynaklarıyla ilgili tartışmaları da kapsadığını söyledi. Çalışmanın Türkiye'nin deniz yetki alanı hakkındaki pozisyonunu hukuki zemine oturtacağı kaydedildi.

YUNANLARI KORKUTAN İDDİA

Bu iddianın Yunanistan’da yakından takip edildiği, Atina basınında geniş yankı bulduğu görüldü.

Yunan medyasında yer alan değerlendirmelerde, Türkiye’nin atacağı olası adımların Doğu Akdeniz’deki gerilimi yeniden artırabileceği yorumları öne çıkıyor.

Pentapostagma haber sitesinde "Erdoğan çıldırmış durumda" başlığıyla yayınlanan yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Ankara'nın artık maskeyi bile kaldırmadığı her zamankinden daha açık. Erdoğan, her türlü provokasyon sınırını aşan bir hamleyle, keyfi uygulamalarını kanun olarak 'vaftiz etmeye' çalışıyor ve Yunanistan'ın güçlendiği bir anda gerilim ortamına neden oluyor"

HuffPost Greece'de de Türkiye'nin haklarını savunması acımasızlık olarak değerlendirilerek şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin acımasız iddiaları, Kıbrıs'ın özel ekonomik bölgesi konusunda Yunanistan-Türkiye gerilimini ve Kıbrıs-Türkiye ilişkilerini yeniden alevlendirecektir.

Bloomberg'e göre, Erdoğan hükümeti, Ege ve Akdeniz denizlerindeki potansiyel doğal gaz rezervlerine sahip ihtilaflı bölgeler üzerinde denizcilik yargı yetkisini tesis etmeyi amaçlayan bir yasa tasarısını Türk parlamentosuna sunmaya hazırlanıyor."

"GERİLİM ALEVLENİR"

Ekathimerini'nin haberinde de şu bölüm yer aldı:

"Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki ihtilaflı bölgelerdeki denizcilik hak iddialarını resmileştirmek için yasa tasarısı hazırladığı bildiriliyor; bu adım, Yunanistan ve Kıbrıs ile enerji kaynakları konusunda yaşanan gerilimleri yeniden alevlendirebilir."

