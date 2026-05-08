Dijital bataklık ve gazetecilik!

İnsanlık tarihi boyunca bilgi, her zaman güçle eş değer görüldü.

Ancak 2026 yılına geldiğimizde “bilgi güçtür” tanımı, teknolojik devrimlerin ağırlığı altında köklü bir değişikliğe uğradı. Artık güç, sadece "bilgiye sahip olmak" değil ne yazık ki! Gerçek güç, milyarlarca sahte veri, manipüle edilmiş görüntü ve otonom yazılımların ürettiği gürültü arasından "gerçeği çekip çıkarabilmek" hâline geldi.

Bugün internet, bir bilgi pınarı olmaktan ziyade, "AI Slop" adını verdiğimiz yapay zekâ üretimi içerik çöplüğüyle istila edilmiş devasa bir zehirli bataklığa dönüşmüş durumda. Yapay zekâ modelleri tarafından, hiçbir insan denetimi olmaksızın, sadece arama motorlarını manipüle etmek ve reklam geliri elde etmek için üretilen milyarlarca içerik, dijital dünyayı bir "çöp deryasına" çevirdi. Sosyal medya akışları hiç yaşanmamış tarihî olaylar, uydurma sağlık tavsiyeleri ve sahte görsellerle doldu taştı birdenbire...

Bu kirlilik sadece vaktimizi çalmıyor! Daha da sinsi bir tehlikeye, "epistemik yorgunluğa" yol açıyor. İnsanlar daha neyin doğru olduğunu anlamaya çalışırken o kadar büyük bir bilişsel yükün altında kalıyor ki bir noktadan sonra hakikati aramaktan tamamen vazgeçerek kendi ideolojik mahallelerinin yalanlarına sığınmayı tercih ediyor. Bilginin bu denli değersizleştiği bir ortamda, toplumun ortak bir gerçeklik zemininde buluşması da imkânsız hâle geliyor ki en tehlikelisi de bu sanırım.

Deep-fake, "Yalancının Temettüsü" hâline geldi!

Bu dijital bataklığın en ölümcül vuruşu kuşkusuz siyaset sahnesinde, özellikle de seçim dönemlerinde gerçekleşecek. Öyle ki bundan sonra bir siyasetçinin hiç söylemediği bir sözü, en ayrıntılı ses tınısına kadar taklit eden videolar saniyeler içinde milyonlara ulaşacak. Ancak burada asıl tehlike, sahtenin gerçeğe benzemesi de değildir. İronik olan hakikatin bizzat "sahte" ilan edilmesidir!

Literatürde "Yalancının Temettüsü" (Liar’s Dividend) olarak bilinen bu fenomen, otoriter figürlere ve sorumluluktan kaçan siyasetçilere aynı zamanda muazzam bir alan da açacak! Artık somut bir yolsuzluk kanıtı veya skandal bir ses kaydı ortaya çıktığında, muhatabı sadece "Bu bir yapay zekâ kumpasıdır" diyerek işin içinden rahatlıkla sıyrılabilecek! Şüphe, bir virüs gibi yayıldığında, gerçeğin kanıtlanma yükümlülüğü de imkânsız bir göreve dönüşecek.

Peki, bu dijital kaosun ortasında demokratik tercihimizi, seçim güvenliğini, hakikati, vicdanımızı, huzurumuzu, insanlığımızı ve en önemlisi zihinsel sağlığımızı nasıl koruyacağız?

İşte tam da bu noktada, yıllardır "öldü", “ölüyor” denilen geleneksel gazetecilik için tarihî bir 'rönesans' kapısı açılıyor. Hızın, niteliğin ve niceliğin savaşı kaybettiği bu çağda, geleneksel gazetecilik artık "haberi ilk veren" değil, "haberin doğruluğunu tescil eden" bir güven makamı olarak görülecek.

Geleceğin gazetecisi, sadece iyi kalem oynatan bir yazar değil aynı zamanda bir veri dedektifi, bir adli bilişim uzmanı ve her şeyden önemlisi ‘etik bir pusula olma’ görevini de ifa edecek.

İddia ediyorum, kısa zaman içinde hakikate susayan okur, artık her köşebaşında bedava bulabildiği "bilgiye" değil, "doğruluğu filtrelenmiş, sorumlu yazı işlerinin imbiğinden geçmiş" kanıtlanmış kanaate yatırım yapacaktır.

Bu hakikat, gazeteciliği en temel köklerine geri çağırıyor ve diyor ki: Daha fazla sahada ol, kaynağın gözünün içine bak, belgeyi fiziksel olarak doğrula ve şeffaflığı bir namus meselesi hâline getir! Kalem ve kelamın bekçisi ol!

Hasılı, dijital gürültü ne kadar artarsa, "insan dokunuşu" ve "kurumsal itibar" o kadar pahalı bir cevhere dönüşecektir. Yapay zekâ, elimizdeki en güçlü enstrüman olabilir ancak o bir "orkestra şefi" değildir nitekim…

Binaenaleyh hem medya üreticileri hem de tüketicileri olarak dijital konforun bizi sürüklediği bu yalan rüzgârına teslim olursak, demokrasinin en temel şartı olan "aydınlanmış kamuoyunu" ebediyen kaybedebiliriz. Okura sadece ne olduğunu anlatmak değil, neyin "olmadığını" da kanıtlamak zorundayız bundan böyle.

Hiç kimse aklından çıkarmasın…

Yapay zekâ her şeyi taklit edebilir ama vicdanı, merakı, hakikat aşkını ve ruhun özündeki insan olma nüvesini asla!

