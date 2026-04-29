Emîr Timur: Kuch Adolatdadir!

27 Nisan Pazartesi günü Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin (ASBÜ) tarihî atmosferinde sıradan bir anma toplantısının çok ötesinde, Türk dünyasının geleceğine yön verecek stratejik bir buluşmaya şahitlik ettik.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu’nun koordinasyonunda, ASBÜ, TÜRKSOY ve Özbekistan Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenen “Emîr Timur’un Doğumunun 690. Yılı Vesilesiyle Türkiye-Özbekistan İlişkileri” konulu panel Türk dünyasını bir araya getirdi.

Tarih kitapları Emîr Timur’dan bahsederken sıkça "Sahipkıran" ünvanını kullanır. Bazı kozmik yorumların yanı sıra tarihsel düzlemde bu ünvan, sadece askerî bir fatih olmayı değil, yeryüzünde adaleti tesis eden, çağının mutlak hâkimi "yüce hükümdar" olmayı ifade eder. "Kuch Adolatdadir" düsturu, Sahipkıran’ı evrensel kılan sırrın özetidir. Öyle ya: Güç, ancak adaletin emrinde olduğunda medeniyet kurar!

Emîr Timur’u büyük kılan, hiç kuşkusuz kılıcının gölgesinde inşa ettiği o muazzam "Timurlu Rönesansı" idi. O, bozkırın sert disipliniyle Semerkant’ın estetiğini, rasathanelerin ilmiyle adaletin keskinliğini ve coğrafyanın ruhani atmosferini birleştiren bir kültür ve medeniyet mimarıydı nitekim.

Prof. Dr. Kürşad Zorlu, paneldeki konuşmasında Sahipkıran’ın bu kadim mirasını bugünün reel politik dünyasına bağlayarak;

“Özbekistan'ın nüfusu bugün 38 milyon düzeyine gelmiş durumda. Bu süratle ilerlerse 2050 yılında 52 milyon dolayına geleceği ifade edilmekte. Dolayısıyla bu nüfus projeksiyonuyla birlikte Türk dünyasının farklı kazanımları, farklı güç birliktelikleri bizi çok daha güçlü bir şekilde ileriye taşıyacak... 2014'te 1,2 milyar dolar olan dış ticaretimiz bugün 5 milyar dolara geldi. İnşallah liderlerimizin 10 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmamız imkânsız değil. Bunu hep birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum. Sayın Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in göreve gelmesinden itibaren yeni bir yükseliş dönemi başladı. Bu 8 yıllık dönemde Türkiye-Özbekistan ilişkileri hiç olmadığı kadar, çok başarılı bir seviyeye, noktaya ulaştı" dedi.

Panelin satır aralarında, akademik bir ziyafetin yanı sıra derin bir diplomatik nezaket gizliydi. ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’ın medeniyet vurgusu, Türk Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek’in Ahmet Yesevi türbesinin inşası üzerinden kurduğu manevi bağ ve diğer panelistlerin bildirileri ve stratejik dokunuşları, büyük resmi tamamlayan muazzam parçalardı...

Özbekistan Ankara Büyükelçisi İlkhom Khaydarov da bu anma ekinliğinden dolayı Özbekistan olarak büyük mutluluk duyduklarını ifade etti ve şunları söyledi:

“Son yıllarda, saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Şavket Mirziyoyev'in girişimiyle, Özbekistan Cumhuriyeti'nde büyük Emîr Timur'un mirasını derinlemesine incelemek, yaygınlaştırmak ve gelecek nesillere aktarmak için kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir. Özellikle bu yılın şubat ayında, Devlet Başkanı'nın Emîr Timur'un doğumunun 690. yıl dönümünün geniş çaplı kutlanmasına ilişkin kararnamesinde, 2026 yılı boyunca bir dizi etkinlik ve konferans düzenleneceği ve nisan ayının her yıl 'Emîr Timur Ayı' olarak kutlanacağı belirtilmiştir.”

Buhara Devlet Üniversitesinden Prof. Dr. Shodmon Hayitov bildirisinde ilginç bir bilgi verdi ve;

“Mustafa Kemal Atatürk, büyük zaferlere ulaşmasında Emîr Timur'dan manevi ilham almıştır. Mustafa Kemal'in; Emir Timur'un cesaret ve yiğitliğini, askerî maharetini, diplomasisini ve siyasetini etraflıca tahlil ederek ondan örnek aldığını söyleyebiliriz” dedi.

Fergana Devlet Üniversitesinden Prof. Dr. Bahriddin Usmonov da bildirisinde şunları söyledi:

“Emîr Timur, insanlık medeniyetinde önemli yer tutan nadir tarihî şahsiyetlerden biridir. O, yalnızca büyük bir devlet adamı ve yenilmez bir komutan olarak değil, aynı zamanda yeni bir kültürel yükselişin ve gelişmenin temelini atan büyük bir fenomen olarak da tarihte yer almıştır.”

Hasılı, Emîr Timur muhtemelen ilk kez bu denli yüksek düzeyli bir toplantıda ele alındı. Türk Devletleri Teşkilatı’nın gelecek perspektifi ve vizyonu için oldukça önemli olan bu etkinlik yüksek düzeyli ilk program olarak tarihî görevini yerine getirdi diyebiliriz.

Bu vesileyle bizler de Türk tarihinin namağlup komutanı, Sahipkıran Emîr Timur’u rahmetle anıyoruz.

