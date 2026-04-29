Galatasaray ve şampiyonluk!..

Evet, artık ben de “Galatasaray şampi…” diyebilirim. Son haftalarda çoğunluk “Galatasaray şampi…” diye yazıyor ve yorumlar yapıyordu.

“Yarın gece ‘Büyük’ gece” başlıklı yazımda mart ayının sonlarına doğru Galatasaraylılar başta çoğunluğun

“Galatasaray şampi…” diye tahmin yürütmeye, yorumlar yapmaya başladığı günlerdi.

O günlerde, Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran da “Şampiyonluk yarışındayız” diyerek, “ümitli olduğunu” ifade ediyordu.

Ben de, 10 Nisan’da “Galatasaray ikram eder mi?” başlığı ile “Bekleyelim kendi evinde oynayacağı 26 Nisan’daki ‘derbi’ maçını. Fenerbahçe, Galatasaray’ı yenemezse, sarı kırmızılı taraftarlar artık ‘Şampiyonuz’ diyebilirler” diye yazmıştım.”

Fenerbahçe “kazanamadığı” gibi, “lider olarak yarışı sürdüren” Galatasaray’a pazar gecesi “3-0” mağlup oldu.

Ve bugün itibarıyla durum:

FENERBAHÇE’NİN KALAN MAÇLARI

Fenerbahçe-Başakşehir

Konyaspor-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Eyüpspor

GALATASARAY’IN KALAN MAÇLARI

Samsunspor-Galatasaray

Galatasaray-Antalyaspor

Kasımpaşa-Galatasaray

TRABZONSPOR’UN KALAN MAÇLARI

Trabzonspor-Göztepe

Beşiktaş-Trabzonspor

Trabzonspor-Gençlerbirliği

VE PUAN CETVELİ

Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74

Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67

Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65

Tedesco bile…

Galatasaray mağlubiyetinden sonra, Fenerbahçe’nin hocasının yaptığı açıklamada “Galatasaray’ın da iyi olduğunu kabul etmek gerekiyor” demesi de “Galatasaray şampi…” konusundaki görüşünü âdeta ifade ediyordu.

“Bu akşam iyi bir rakibe karşı oynadık. Puan farkı 7. Daha önce 7-8 olmuştu sezon içinde. Bizim yapmamız gereken işimize bakmak. Başakşehir maçı var, o maçta Ederson, Mert, Guendouzi olmayacak. Bu sezon birçok maçta çok eksik oynadık. Bu da işimizi zorlaştırdı. Ben artık bir sonraki konuya odaklanacağım” sözleri, bilmem ki, son haftalarda “tepkilerini açık açık ortaya koyan” sarı lacivertli taraftarları tatmin etti mi?..

