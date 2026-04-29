Yeni soğuk savaş olur mu?

Trump’a yakınlığıyla bilinen Axios haber platformunun haberinde, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın âdeta "Soğuk savaş dönemini andıran" bir aşamaya girdiği belirtildi. Taraflar arasındaki durumun "çıkmaz" olarak nitelendirildiği haberde, savaşın sona erme ihtimalinin ufukta görülmediği ifade edildi.

Yetkililer, ABD'nin savaş ve anlaşmanın olmadığı "donuk çatışma" durumuna sürükleneceğine dair endişeli olduklarını belirterek, ABD'de 3 Kasım'da yapılması planlanan ara seçimlere 6 ay kalmışken ülkenin "donuk çatışma" sürecine girmesini, Başkan Donald Trump için siyasi ve ekonomik açıdan en kötü senaryo olarak nitelendirdiler.

Trump'ın yeni askerî saldırılar başlatma seçeneğiyle mali yaptırımlar yoluyla İran'ı müzakereye daha sıcak bakmaya yöneltme arasında kaldığını ifade eden yetkililer, hayal kırıklığına uğrayan ancak gerçekçi biri olarak tanımlayabileceği ABD Başkanı hakkında "Güç kullanmak istemiyor ama geri adım atmıyor” dediler.

Bu durum akıllara "yeni soğuk savaş olabilir mi?" sorusunu getiriyor. Çünkü İran ve ABD arasında barış olmadıkça ve Hürmüz Boğazı öyle kaldıkça dünya ticareti bundan ciddi etkilenecek. Bu da uluslararası ticareti çok olumsuz etkileyen meselelerden biri.

ABD, İsrail, İran savaşında müzakere belirsizliği sürüyor. İran, ABD'ye nükleer programı içermeyen bir teklifte bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ise teklifin ardından bir görüşmenin gerçekleştirilebileceğini söyledi. Fakat teklifin, nükleeri kapsamaması nedeniyle Trump'ın pek de hoşuna gitmediği belirtildi. ABD, görüşmelerin medya üzerinden yürütülmeyeceğini, diplomatik sürecin ise 'hassas' olduğunu aktardı. İsrail'in, Lübnan'a yönelik saldırıları ve yıkımları ise ateşkese rağmen devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ''İran az önce bize 'çöküş hâlinde' olduğunu bildirdi. Liderlik durumlarını çözmeye çalışırken (bunu başarabileceklerine inanıyorum!) Hürmüz Boğazı’nı mümkün olan en kısa sürede açmamızı istiyorlar” açıklamasında bulundu.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde ateşkese rağmen işgal ettiği alanların dışındaki beldelere hava ve topçu saldırıları düzenlediği bildirildi. Lübnan resmî ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları öğle saatlerinde Tebnin, Kefre, Şakra ve Yatir beldelerini bombaladı.

Ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelerde yıkım faaliyetlerini sürdüren İsrail askerlerinin, Reşaf beldesinde patlayıcılarla evleri yıktığı kaydedildi. Öte yandan İsrail'e ait bir insansız hava aracının da Nakura beldesinde sahil yolunda seyir hâlindeki bir motosikleti hedef aldığı belirtildi...

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sabah saatlerinde, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgeler dışında kalan 16 beldede halkı göçe zorlayarak saldırı tehdidinde bulunmuştu. Adraee, Ganduriye, Burc Kalavay, Kalavay, Suvane, Cimcimiye, Safed ed-Bıddih, Beraşit, Şakra, Ayta el-Cebel, Tebnin, Sultaniye, Bir es-Senabil, Dunin, Hırbet Silm, Sila ve Deyr Kifa beldeleri sakinlerinden yaşadıkları yerleri terk etmelerini istemişti.

İran Savunma Bakan Yardımcısı Rıza Telayi Nik, ABD’nin artık uluslararası politikasını dikte etme konumunda olmadığını belirterek, Washington’un "yasa dışı ve mantıksız taleplerinden vazgeçmesi gerektiğini kabul etmek zorunda olduğunu" söyledi.

Eğer Hürmüz açılmaz ve böyle devam ederse ortaya soğuk savaş durumu çıkar. Belki çatışma durur ama ticaret etkilenir. Körfez ülkeleri gaz satamaz. Bu da brent petrolü ciddi şekilde etkiler. Fiyatlar arttıkça da enflasyon olur ve açmaz sürer...

Asya ticareti bundan etkilenir. Mal sevkiyatı olmadıkça pandemi dönemi gibi olur. Şimdilik ABD, Rusya ve Çin dışındaki hemen her ülke bu durumdan olumsuz etkileniyor.

