İBB soruşturmasında gördük ki, iş adamları haraca kesilmiş. MASAK raporlarına göre mallar zimmete geçirilmiş. İş adamlarından evler, daireler alınmış. İzmir’deki yolsuzluk soruşturmasında 4 milyar TL kayıp. Korkunç bir mağduriyet var. Evlerini alamayan insanlar mağdur durumda.

Antalya’da iş adamlarından büyük paralar alınmış. Uşak’ın hâli ortada. Beşiktaş, Beykoz’daki durum vahim. Say say bitmez. CHP bu iddialarla asla yüzleşmiyor. Nasıl olur da bazı CHP’li belediye başkanları bu kadar yolsuzluğa bulaşmış durumdalar!

Dün okuduğum bir haber beni benden aldı. Haberi okuyalım:

“İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Buca Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonunda dijital materyal incelemelerinden dikkat çekici detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında belediyenin hak ediş bölümünden bir memurun adına kayıtlı 13 yarış atı olduğu tespit edildi. Aynı zamanda Belediye Başkanı Görkem Duman'a ait 400 bin TL'lik rüşvet dekontu ile bir belediye personelinin 'bankamatik memuru' olduğunu kabul ettiği telefon kayıtları da dosyada yer aldı.”

Eğer bu haber doğruysa durum vahim... Gerçekten bankamatik bir memurun 13 tane yarış atı nasıl olur? Adam zaten zenginse o zaman neden bankamatik memur? Zengin adamın belediyede işi ne?

CHP’nin işte bunlarla yüzleşmesi lazım. Yoksa işi zor. Bu kadar yolsuzluk, hırsızlık nasıl oluyor? Neden CHP’li belediyeler hizmetle değil de yolsuzlukla anılıyor? Neden hep CHP’liler gezme, içme, yeme ile anılıyor? Bir yol yapmak, iki hizmet getirmek zor mu?

Bir belediye çalışanının 13 tane yarış atı nasıl olur? Üsteki bu kişi bir memur?.. Bunlarla yüzleşilmeden CHP’nin işi zor.

Bu nasıl aile?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun A Takımı’na seçilen Nevaf Bilek’in ailesi bir "reddiye" yayınlamış. Demişler ki:

“Aile büyüğümüz değildir. Ailemizin duruşu Özgür Özel’den yanadır.”

Tamam, Nevaf Bilek, Kemal Beyden yana olmuş. Bilek’in ailesi de Özgür Beyden... Sırf Kemal Beyi destekledi diye bir kişi aileden "reddiye" yer mi? Bu nasıl bir kafa? Bu nasıl bir anlayış!

CHP kendi içinde bölündü. Aileler de mi bölünüyor? Bunu yapmayın...

Ya Nevaf Bilek Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı desteklediğini açıklasa ne olacaktı? Herhâlde sadece "hain" ilan etmekle kalmaz adamları "persona non grata", yani istenmeyen adam ilan ederdiniz!..

Çok yazık... Siyaset kimseyi bölmesin. Hele hele aileleri hiç bölmesin...

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