İBB yöneticisinin evinin önünden kaçırılması

İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, çarşamba akşamı saat 21.00 sıralarında İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin önünde arabasına binmek üzereyken başka bir araçtan inen üç kişi tarafından kaçırıldı.

İBB yöneticisinin ailesi, Karaal'ın kafasına vurulduğunu ve çuval geçirilerek araca bindirildiğini görmüşler ve bunu polise anlatmışlar. Karaal'ın kızı da o anlara tanık olmuş. Erhan Karaal'ın kaçırıldığı aracın plakasının, komşusunun araç plakasının kopyalanarak hazırlandığı da gelen bilgiler arasında.

Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal neden evinin önünden kaçırılır, anlamak mümkün değil. En güçlü ihtimal para pul işleri olabilir. Çünkü amaç öldürmek olsa o an öldürürler. Kaçırmakla bir mesaj mı vermek istiyorlar? İnşallah Erhan Karaal’a bir şey olmaz. Gelen haberler Karaal’ın düşmanının olmadığı yönünde. Yukarıda dediğim gibi parayla ilgili birtakım işler olabilir.

İstanbul’da insan kaçırmak suç tarihinde level atlamak demek. Bunu yapanlar er ya da geç yakalanacaklarını biliyor olmalılar. Çünkü telefon ve kameraların yoğun olduğu bir çağda bu tür bir eylemin gizli kalması beklenemez.

Dün bu yazıyı yazarken iki şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar Karaal’la aynı birimde çalışan kişiler. Onlar da sorgulanıyor ve bilgilerine başvurulacak. Gözaltına alınan kişiler de şüpheli olabilirler. Polislerin detaylı incelemesini beklemek lazım.

Zaman değişiyor, suçun şekli değişiyor. İnsanlar artık yakalanırız diye düşünmüyorlar. “Bir şey olmaz” mantığı var. İnanılır gibi değil. “Girer çıkarım” diyen de var. Suç işlemek sıradanlaştı. İnsanlar hissizleşti. 16-17 yaşındaki çocuklar 100 bin TL’ye adam öldürüyorlar. Bu konunun ciddi üzerinde durulması gerekiyor.

Şu kesin ki Erhan Karaal’ın kaçırılması artık insanların neleri deneyebileceklerini göstermesi açısından ibretlik. Şaşırma duygumuzu da kaybettik. İnşallah Erhan Bey sağ salim bulunur.

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Kahramanmaraş UNESCO tesciliyle Edebiyat Şehri oldu

Dün bir grup basın mensubuyla beraber Taksim’deki AKM’deydik. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel bu güzel şehrimizin nasıl edebiyat şehri olduğu süreci anlattı.

Fırat Görgel, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu iklime Kahramanmaraş'ın çok büyük katkı sunduğunun altını çizerek "Ben Türkiye'nin fikir dünyasına çok etki edeceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü mayasında var. Bu mayayı da işlemek için her geçen gün iyiye doğru gidiyor. UNESCO süreci de bunlardan bir tanesi” değerlendirmesinde bulundu.

Görgel ayrıca şunları söyledi: “UNESCO'nun bize yüklediği bazı ödevler olacak bu süreç içerisinde. Hızlı bir şekilde başladığımız çocuk deneyim merkezimiz, çocuk kütüphanemiz var şu anda. Kütüphanemizi yeniliyor, büyük bir kütüphaneye sahip oluyoruz. Yedi Güzel Adam Müzemizi şu anda dijitalle birleştirerek önemli bir şiir ve edebiyat müzesi ve kütüphanesi hâline getiriyoruz. Aslında şu anda başladığımız bir süreç var UNESCO ile. Kütüphanelerimizin, yazar atölyelerimizin sayısını artıracağız. İnsan kaynağı üretiminde bu anlamda gençlerimizin önünü açacak işlerimiz olacak. Bir kitap fuarımız var. Onu geliştirerek devam edeceğiz. Şiir ve edebiyat müzelerimiz bizim çok üst seviyede. Onlar devam edecek. Bunların hepsi şehir için önemli gelişmeler."

Kahramanmaraş edebiyat anlamında çok önemli isimler çıkardı. UNESCO ile bu süreci taçlandırdı. Tekrar tebrik ediyorum güzel Maraş’ı.

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