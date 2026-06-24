Naylon fatura ve hayalî ihracatın üzerine daha çok gidilsin!

Dün Adalet Bakanı Akın Gürlek önemli bir mesaj paylaştı. Naylon fatura ve hayalî ihracat üzerine son günlerdeki önemli operasyonlardan biri yapıldı. Akın Gürlek’in mesajının can alıcı kısmı şöyleydi:

“Soruşturma kapsamında; akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda bu sabah İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; toplam 6 şirkete el konulmuş, 10 şirkete kayyım atanmış, 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Devletimizin vergi güvenliğini, ekonomik düzenini ve kamu kaynaklarını hedef alan hiçbir organize yapıya müsamaha göstermeyeceğiz. Suçtan elde edilen gelirlerin izini sürecek, sahte fatura ve hayalî ihracat düzenekleriyle kamu zararına sebep olan yapılara karşı hukuki süreçleri kararlılıkla işleteceğiz.”

İstanbul ve Türkiye’de en önemli sorunlardan biri hayalî ihracat ve naylon fatura. Bu işlerden devletimiz milyarlarca TL kayıp yaşıyor. Akın Beyin duyurduğu operasyon 2023-24 dönemine ait. MASAK raporlarına göre LPG sektöründe göreve haiz olmayan kişilerin önemli görevlere geldiği görülmüştür. Araştırmaya konu firmaların ithalat kaynaklı LPG’yi iç piyasaya ÖTV’siz satış sonrası LPG’ye ait gümrükte verilen teminatların çözülmesi için birbirine depo teslimi sahte LPG faturası düzenlemişler. Aynı firmalar KDV ödemenin önüne geçmişler ve haksız indirimlerden yararlanmışlar.

LPG ithalatı yapılıyor ama naylon faturalarla ÖTV ve KDV ödenmiyor. Ortada çok büyük bir vurgun var. O yüzden dünkü operasyon çok önemli.

Piyasada naylon fatura işinden vurgun yapan bazı şirketler var. Bunların üstüne gidilmesi lazım. Çünkü naylon fatura bir sektöre dönüşmüş durumda.

İsrail belası bitmeden...

ABD ile İran bir şekilde anlaşır ya da anlaşabilir. Ancak İsrail terör devleti ortadan kalkmadan Orta Doğu’da kalıcı barış olmaz. Gazze’de soykırım yapan İsrail şimdi aynısını Lübnan’da yapıyor. Hizbullah’ı gerekçe göstererek Lübnan’ı bölüyor.

ABD istese durdurur diyoruz ama durdurmuyor. İsrail artık ABD için de sorun oluyor. Bunu herkes biliyor ve görüyor. Avrupa Birliği ülkeleri de oralı değil.

Böyle giderse Orta Doğu’ya barış gelmez. İsrail Lübnan’ı da böler. Yıllardan beri dünyanın başına bela olan İsrail’i kim durduracak belli değil. ABD ile İsrail iyi polis-kötü polisi de oynuyor olabilir.

Yıllardan beri İsrail Müslüman ülkelere huzur vermedi. Müslümanların artık bunu görmesi lazım. Sustukça İsrail bildiğini okumaya devam ediyor.

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