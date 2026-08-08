Aynı sitede iki düğün birden vardı.

Pazar gününün dinginliğini ve sessizliğini öğlene doğru, iki ayrı gelin damat aracının arkasında coşkudan yerinde duramayan konvoyların, birbirine karışan korna sesleri bozmaya başladı.

İnsanlar, tatil gününü "seslendiren" bu kalabalıkları hoş gördü. Sonuçta mutlu yuvaların kapısını tıklatan tarih boyu efektlerdi bunlar.

Bu çifte düğünün gayriresmî ve gönüllü nikâh şahitleri olmak için kimi pencerelere ilişti, kimi arabasını durdurup yol verdi.

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Düğün arabalarından biri, emekli bir öğretmenin oğluna aitti. Babasının külüstür otomobilini kullanan damada, bu süslü hâliyle araba daha sevimli gelmişti.

Haftalarca süren düğün hazırlıkları sırasında, ellerindeki kısıtlı parayı hangi ihtiyaca kullanacakları, hangilerini taksitle alacakları hesapları sonrasında, bir tek araçlarının plakasında kalmıştı o kavram: MUTLUYUZ.

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Aynı güne denk gelen öteki düğün ise unlu mamuller imalathanesi sahibinin hamurkârlık yapan toraman oğluna aitti.

Yerinde duramayan, birtakım hareketlerle şirinlik yaptığını sanan, bu özel günün getirdiği ayrıcalıkla şımarıklığı abartan delikanlının kabına sığmayan ruh hâli de lüks aracının plakasına yapışmıştı: MUTLUYUZ.

Düğün

*****

Şişman ve kırmızı yanaklarından hayat fışkıran hamurcu damat, yanında çiçeği burnunda çelimsiz eşiyle birlikte, bir site içine çok fazla gelecek aşırı süratle lüks aracını insanların ve otomobillerin arasından zikzaklarla sürüp, siteyi kente bağlayan yola çıktı.

Kırmızı ışıkta bekleyen arabaları da kurallara uymanın "ahmaklığıyla" baş başa bırakarak, süratle ana yola indi.

Sitenin sakin sokaklarından kırmızı ışık ihlaline kadar olan bitene şahit olan bizim tecrübeli istihbarat muhabiri Osman, otomobilinin içinde sinirden yerinde duramıyordu. Yeşil yanınca söylene söylene süratlendi, arabayı bağırta bağırta trafikte sıkışan gelin arabasına yetişti. Tam önüne geçip, elindeki telsizi pencereden çıkararak damada "sağa çek" diye ısrarla işaret etti.

Damat arabayı yolun kenarına çekip durdu.

Osman da onun birkaç metre gerisinde durup, aşağı indi, gelin aracının yanına geldi.

Bir yandan otomobildekilerin duyacağı şekilde telsize, "Doksan altmış, doksan kırk beş, şu an bir uygulamadayım" diye sözde anons yaptı. Diğer yandan cebinden cüzdanını, cüzdanın içinden de basın kartını çıkardı. Kartın büyük bölümünü eliyle kapatıp "Cumhurbaşkanlığı" yazan kısmını damada göstererek:

- Cumhurbaşkanlığı Teftiş Kurulu müfettişi... Evraklar lütfen, dedi.

Besili pembe yanakları biraz daha kızaran delikanlının karşı soru soracak hâli kalmamıştı. Geline baktı, tekrar gazeteciye döndü. Torpidodan ruhsatı, cebinden ehliyeti çıkarıp uzattı.

Gazeteci ruhsatı geri verip, ehliyeti evirdi çevirdi:

- Bin lira lütfen, dedi.

Gazeteci Osman arabaya sırtını dönüp, kartın üzerindeki numarayı telsize seslendirdi.

Damat ceketinin iç cebine elini soktu.

Gazeteci parayı alınca:

- Avcılar Trafik'ten ehliyetini alırsın, diyerek arabasına yürüdü.

Konvoy yoluna devam ederken, muhabir, yavaşlattığı arabasının camını açtı, damadın ehliyetini viyadükten aşağı, dereye attı.

Düğün

*****

Az sonra diğer düğün konvoyu da korna sesleriyle İstanbul yoluna çıkmıştı.

Gazeteci yine arabasını yavaşlatıp durdu, aşağı indi.

En öndeki gelin damat aracına el kaldırıp durdurdu.

Damat, el kaldıranı düğün önü kesen tiplere benzetmediği için korktu. Torpidodan beyaz bir zarfı titreyerek uzattı.

Gazeteci zarfı aldı, içine baktı. Yirmi lira vardı.

Az önceki bin lirayı cebinden çıkarıp zarfa koydu,

- Mutluluklar dilerim, diyerek damada uzattı.

Arabasına binip gitti.

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