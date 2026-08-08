Yeniden doğuş!

"Terörsüz Türkiye" kavramı ve vizyonu, Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadele politikasının tarihsel bir sonucu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki hükûmetin son yıllarda yürüttüğü kapsamlı stratejinin kurumsallaşmış adıdır. Bu başarı, devletin tüm kademelerinin, güvenlik güçlerinin ve halkın ortak iradesiyle kazanılmıştır.

Erdoğan: Terörün kaynağında yok edilmesi stratejisini (terörle kesintisiz mücadele konsepti) başlatarak siyasi kararlılığı ortaya koymuştur. Hükûmet, terörle mücadeleyi sadece askerî bir yöntem olarak değil; ekonomik, sosyal, diplomatik ve teknolojik boyutlarıyla bir bütün olarak ele almıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri: Sınır ötesi operasyonlarla (Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Pençe-Kilit) terör koridorlarını parçalamıştır. Şehir yapılanmalarını ve kırsaldaki unsurları temizleyerek yurt içinde huzur ortamını sağlamıştır.

Millî İstihbarat Teşkilatı: Nokta operasyonlarla terör örgütlerinin sözde üst düzey yönetim kadrolarını etkisiz hâle getirmiştir...

Türkiye 40 yılı aşkın süredir mücadele ettiği PKK teröründen askerî üstünlük, yerli savunma sanayii hamleleri, sınır ötesi güvenli hat stratejisi ve nihayetinde örgütün kendisini feshederek silah bırakmasıyla kurtuldu. İletişim Başkanlığı ülkemizin bu süre zarfında uğradığı dolaylı veya doğrudan 2,3 trilyon dolarlık ekonomik kayba uğradığını açıkladı. Türkiye'nin mevcut yıllık millî gelirinin iki katından fazlasına denk gelen, 80 trilyon lirayla ülkeyi tamamen yeniden inşa edebilecek devasa bir kaynağı kaybettik. Oysa bu para kasamızda kalsaydı ülkemizdeki tüm riskli konutlar (yaklaşık 6,5 milyon bina) tamamen yıkılıp depreme dayanıklı şekilde yeniden inşa edilirdi. 81 ilin tamamı birbirine yüksek hızlı tren ağlarıyla bağlanırdı. İstanbul Boğazı trafiğini rahatlatacak tüm alternatif lojistik kanallar ve yapay nehir projeleri finanse edilirdi. Türkiye’nin tüm elektrik ihtiyacını karşılayacak büyüklükte dev güneş ve rüzgâr enerjisi tarlaları kurulurdu. En az 10 adet yeni nükleer güç santrali inşa edilerek enerji bağımlılığı sıfırlanırdı. Bunlar geride kaldı, şimdi ileriye ümitle bakıyoruz. 15 bin şehit verdik ama yılmadık, terörü topraklarımızdan sildik...

Terörsüz Türkiye’de vatandaşların kişisel gelirinde doğrudan 5 bin 800 dolar artış yaşanacak. Terör nedeniyle kaybedilen 511 milyar dolarlık gayrisafi yurt içi hasıla ekonomiye geri kazandırılacak. Yatırımların önünün açılmasıyla birlikte 2,5 milyon kişiye yeni iş imkânı sağlanacak. Güvenli ortam sayesinde ihracatta 110 milyar dolarlık ek bir kazanç elde edilecek. Terörle mücadele, savunma ve güvenlik boyutlarıyla her yıl harcadığımız ortalama 50 milyar doları aşkın kaynak doğrudan üretime ve teknolojiye aktarılacak. Geçmiş 40 yılda terör finansmanı nedeniyle oluşan 520 milyar dolarlık kümülatif borçlanma maliyeti baskısı hafifleyecek. Bölgesel ticaretsizlikten doğan 123 milyar dolarlık vergi kaybının önüne geçilecek risk priminin (CDS) düşmesiyle birlikte devletin ve özel sektörün dış borçlanma maliyetleri büyük ölçüde azalacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yerli ve yabancı doğrudan yatırımlar için güvenli bir cazibe merkezi olacak. Güvenlik kaygılarının ortadan kalkmasıyla turizm gelirleri rekor seviyelere ulaşacak...

Gün, bizim günümüz, gelecek bizim, aydınlık yarınlar bizim... Güvenlik Yasası Meclis'te 430 evetle kabul edilecek...

Beyler, gökyüzüne bakın, Türkiye'nin yeniden doğuşunu görün!..

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