Borsa ve altın için yokuşlu yollar…

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen haftayı 13.943,87 puandan tamamladı. Endeks ilk defa 14.000’i şubat ayının ikinci haftasında görmüştü. Aradan geçen yaklaşık 5,5 aylık süreye rağmen BİST 100, bu seviyeye yakın seyrini sürdürüyor. Değer kaybı yok gibi gözükse de bu süreçte enflasyon kadar reel düşüşten söz etmek mümkün olabilir. 5,5 aylık kümülatif TL getirisinin yaklaşık %16-17 civarında gerçekleştiği dikkate alınırsa, Borsa İstanbul yatırımcısının “gerçek taşıma maliyeti” daha net ortaya çıkıyor.

Endeksten pozitif ayrışan hisseler de var. BİST 30’un köklü şirketlerine baktığımızda 13 Şubat ile sona eren hafta itibarıyla Ereğli Demir Çelik %48,30, TÜPRAŞ %42,93, Kardemir %33,97, Aselsan %25,81, PETKİM %14,93 ve BİM Mağazacılık %8,5 prim yapmış. Bu dönemde ne oldu? Orta Doğu’da çatışmalar başladı ve devam ediyor. Petrol 100 dolara yöneldi. Ayrışan sektörler arasında petrokimya, demir-çelik ve savunmanın öne çıkması daha iyi anlaşılıyor.

Öte yandan Merkez Bankası mart başında başlayan sıkı para politikasını, geçen hafta aldığı kararla sürdürmeye devam ediyor. Jeopolitik riskler, petrol ve enflasyonist baskılar bunda etkili oluyor.

Şubat sonunda 20.940’ı gören bankacılık endeksi son kapanışını 15.704’ten yapıyor. Yani savaşın başından ve fonlama maliyetinin %40’a çıkmasının ardından bankacılık endeksinde gerçekleşen düşüş %25’e ulaşıyor.

Altında da tablo benzer... Ocak ayında 7.812 TL ile zirve yapan spot gram altın fiyatı, onstaki düşüşün etkisiyle hızla geri çekiliyor. Geçen haftayı 6.165 TL’den tamamlayan gram fiyatında zirveden kayıp %21’i buluyor. Çatışmaların başında “savaş ve güvenli liman” reaksiyonuyla 7.660 TL test edilse de “yüksek petrol-yüksek enflasyon-yüksek faiz” baskısı zamanla daha ağır basıyor. Gelinen noktada FED’den eylülde faiz artışı beklentisi %80’in de üzerinde ihtimalle fiyatlanıyor. ABD’de 10 yıllık tahvil faizi de 4,70 ile Ocak 2025’in ardından en yüksek noktaya ulaşıyor. Altın için kısa vadede iyi gelişmeler değil bunlar…

BİST 100 endeksinin 13.600 seviyesini, ons altının 3.940 doları koruma gayreti, şimdilik bardağın dolu tarafı… Her ikisi de Orta Doğu’ya bakıyor, kalıcı bir çatışmasızlık ortamını ve petrol fiyatında düşüşü bekliyor.

Borsa ve altın için yokuşlu yollar…

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