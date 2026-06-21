Faiz aşağı, borsa rekora!

Türkiye ekonomisini olumlu etkiyebilecek gelişmelerin yaşandığı bir hafta daha geride kaldı. Orta Doğu’da esen pozitif rüzgârlar daha da somutlaştı. ABD ve İran arasındaki ihtilafların giderilmesi için devam eden süreç son aşamasına geldi. Cuma günü imzaların ertelenmesi piyasalarda biraz temkinli duruşu beraberinde getirse de yaşanan şokun büyüklüğü dikkate alındığında bu aksaklıkları normal karşılamak gerekiyor. Gelinen noktada;

-Martta 300’ün üzerine çıkan Türkiye’nin risk primi (CDS), geçen hafta en düşük 217’yi gördü. Hafta kapanışı da bu seviyenin hemen üzerinden gerçekleşti.

-Türkiye’nin iki yıllık gösterge tahvil faizi %41 sınırına kadar geriledi ve son 5 haftanın en düşük seviyesine çekildi.

-Hürmüz açıldı, Brent petrolün varil fiyatı en düşük 76,55 doları gördü, cuma ise kapanışı 80,35 dolardan yaptı. Petrolde haftalık düşüş %-7,40 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşti.

Dünya, Hürmüz açılsa da bu kritik su yoluna bağlı kalamayacağını gördü. Bölgede ‘Orta Koridor’un merkezinde bulunan Türkiye, zaten yıllardır Asya’dan Avrupa’ya TANAP üzerinden taşıdığı doğalgaz ile enerjide “güvenli orta” olduğunu gösterdi. Orta Doğu’daki son savaş, Türkiye’nin önemini bir defa daha gösterdi ki; bu anlamda 6-7 Temmuz’da Ankara’da planlanan NATO zirvesi, her zamankinden çok daha önemli sonuçları doğurabilecek bir zirve olarak piyasaları da heyecanlandırıyor.

Enflasyon, faiz, cari açık için olumlu olabilecek bu haberler borsada karşılık buldu. BİST 100 endeksi haftalık bazda %5,71 prim yaparak 14.734’ten kapanış yaptı. Endeks, hafta içinde en yüksek 14.876’yı gördü ve mayısta test ettiği 15.204 rekoruna oldukça yaklaştı.

Orta Doğu’da daha ileri adımların atılacağı ve petrolün 80 doların altına yerleşeceği bir senaryoda; TCMB’nin de ilk etapta faizi koridorun üst bandından politika oranına (%40’tan %37’ye) doğru yavaş yavaş çekmesi ve borsanın yeni rekorlara yelken açması söz konusu olabilir.

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