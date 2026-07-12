Piyasalarda iki önemli gelişmenin yaşandığı hafta geride kaldı. Bunlardan ilki jeopolitik riskleri yeniden alevlendiren ABD ve İran arasındaki çatışmalar oldu. Petrolün varil fiyatı bu şokla hafta içinde 80 doların üzerini test etti. Kapanış 75,22 dolardan gerçekleşti ki, bu rakam haftalık bazda petrolde %4,57 yükselişe işaret etti. Petrolde 4 haftadır yaşanan düşüş serisi son buldu. Orta Doğu’da belirsizlik sürüyor. Hürmüz açık ancak geçişlerin azaldığı belirtiliyor. ‘Ne savaş ne de barış’ durumu piyasanın yön bulmasını zorlaştırıyor.

Geçen hafta ABD Merkez Bankasının haziran toplantı tutanakları da açıklandı. Yapay zekâ kaynaklı talep patlamasını ve Orta Doğu'daki çatışmaları risk olarak sıralayan FED, metinde “parasal gevşeme” ifadesini çıkardı. Bazı FED üyelerinin faiz artışından yana olduğu görüldü. Piyasada bu yıl en az 1 faiz artışı fiyatlanmaya devam ediyor. Salı günü açıklanacak ABD haziran enflasyonu, FED için önemli. Mayısta yıllık %4,2’ye yükselen TÜFE’de yüksek seyrin devamı hâlinde “daha şahin FED” fiyatlaması başlayabilir ki, bu da kıymetli metallerde ve gelişmekte olan piyasalarda “risk iştahını düşüren” bir unsur olarak öne çıkabilir.

Her iki gelişme borsayı frenleyen unsurlar olarak öne çıktı. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta %-0,67 düşüşle 14.321’den kapanış yaptı. Yabancı yatırımcı girişi için önemli olan MSCI’ın uyarılarının ardından S&P’nin de Türkiye'yi “sınıflandırma değişikliği” sebebiyle izleme listesine aldığını açıklaması, bir başka belirsizlik olarak borsanın önüne çıktı. Endeks hafta içinde 14.600 direncine takıldı ancak 14.000 desteğini korudu. Her iki seviye, kısa vadede önemini korumaya devam ediyor.

Borsa neyi fiyatlıyor?

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