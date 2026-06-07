‘Altın’da ne var?

Küresel piyasalarda ons altın geçen hafta %4,7 gibi ciddi bir değer kaybı yaşayarak 4.328 dolardan kapanış yaptı. 2,5 ayın dip seviyelerine çekilen ons fiyatı, son 11 haftanın en sert düşüşünü yaşadı. Altında keyifler zaten yerinde değildi. Orta Doğu’daki jeopolitik riskler ve artan petrol fiyatları, dünyada “yüksek enflasyon-yüksek faiz” riskini beraberinde getirdi. Faizi sevmeyen altın, mart başından bu yana baskı altında kaldı.

Cuma günü ise ABD’den gelen bir veri ile günlük kayıp %3’ün üzerinde gerçekleşti. Yani haftalık değer kaybının büyük kısmı bir günde gözlemlendi. Ülkede tarım dışı istihdam 80-90 bin bandında olan tahminlere karşılık, mayısta 172 bin kişi arttı. Beklentilerin oldukça üzerinde gelen bu veri “istihdam piyasasının herhangi bir desteğe ihtiyacı olmadığı” izlenimi verdi. Piyasanın, yüksek enflasyonla mücadele eden FED’den faiz indirimi umutları da oldukça tükendi.

Dolar endeksi 2 ay sonra yeniden 100,00 seviyesini test etti. ABD 2 yıllık gösterge tahvil faizi %4,00 sınırından %4,15’e yöneldi. Bunlar, ABD para birimi ile fiyatlanan ve faiz gibi bir getirisi olmayan altının sevmeyeceği hareketler…

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Sonuçta altın, oldukça kritik destek olarak gösterilen 200 günlük hareketli ortalamasını Eylül 2023’ten sonra ilk defa cuma günü aşağı kırdı. Söz konusu ortalama 4.427 dolarda kaldı. Satış baskısının artmaması için onsun yeniden bu ortalamanın üzerine çıkması önem taşıyor. Orta Doğu’da petrol fiyatlarının gerilemesini sağlayabilecek bir anlaşma, şu anda altına iyi gelebilecek gelişme olabilir.

Bu arada 11 Haziran’da başlayacak Dünya Kupası Turnuvası’nın ev sahibi ülkelerinden biri ABD… FED beklentilerinden dolar ve altına kadar finansal piyasalardaki fiyatlamaları etkileyen mayıstaki istihdam artışının 70 bini, eğlence ve konaklama sektöründen gelmiş. Geçen yıl mayıs ayında bu sektördeki artış 14 bin ile sınırlı kalmış. Geçen ay işe alımların tahminlerin çok üzerinde artması, turnuva hazırlıklarından kaynaklanmış gibi görünüyor.

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