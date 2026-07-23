İspanya, Arjantin’i yok etti

Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecekti. Yani Messi sahne alacak ve Güney Amerika’ya bir kupa daha gidecekti beklenti buydu. Ama öyle bir final oldu ki İspanya, uzatmada attığı tek golle Dünya Kupası’nı kazandı da Arjantin sahada var mıydı yok muydu belli değildi!

Loca kavgası

Bizim Türkiye gazatesindeki bir haberde Fenerbahçe’ye yeniden başkan olan Aziz Yıldırım ile Acun Alıcalı arasında bir loca kavgası oluşmuş. Yıldırım, bu loca kazançlarını iptal etmiş Ilıcalı da buna çok büyük bir tepki göstererek yasal yollara başvuracağını açıklamış. Sonra herkes düşünüp taşınıyor soruşturuyor acaba Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor diye...

Futbol mu komedi mi?

İngiltere ile Fransa Dünya Kupası üçüncülüğü için karşı karşıya geleceklerdi. Tabii iki tarafta da skora etki edebilecek oyuncular vardı. Gelin görün ki maç komik bir skorla sonuçlandı. Yani İngiltere 6, Fransa 4. İki mahalle takımını biriniz Dünya üçüncüsü olacak diye sahaya çıkarsak sanırım böyle 10 gollü bir maç hem de karşılıklı olmak üzere seyretmeyiz.

Transfere bakın!

Fenerbahçe 25 yaşındaki Greenwood’u 4 yıl imzalı olarak renklerine 40 milyon avroya katıyordu. Tabii bu transfer özellikle Greenwood’un bütçesinde yankılandı. Ama benim bu işlere çok meraklı kardeşlerim özellikle bu imzadan sonra Greenwood’la ilgili ülkesinde zamanında ne manşetler atılmıştı. Ben bilmiyordum merak ettim sordum… Bu futbolcu bir dönem iki tatsız meseleden dolayı soruşturma altına alınmış. Neler mi? Arayıp öğrenin.

12 Mart programı

A Haber kanalı geçtiğimiz cumartesi 17.00 ile 19.00 arası çok güzel bir program yayınladı. Programın adı ekranın altında 12 Mart olarak yazılmıştı. Programda isyanlar, darbeler ve yaşadığımız benzeri feci günler toparlanıp yayınlanmıştı. Kim yaptı kim hazırladı kim emek verdiyse candan kutluyorum.

Trabzon kasayı doldurmuş

Yine bizim gazetenin salı günkü sayfalarından birinde Trabzonspor’un sattığı veya kiraladığı oyuncularla 57 milyon avro parayı kasasına koyduğu haberi vardı. Kutluyorum. Böyle büyük bir parayı kasaya koyup transfer için kolu sıvasanız tabii ki çok rahat edersiniz. Şimdi tüm mesele sahaya çıktığınızda aynı başarıyı göstermektir.

Kim uydurdu bu şifreyi!..

Geçen gün yani temmuz ayının 19’unda başta FB TV olmak üzere Fenerbahçeliler Derneği’nin temmuzun bu tarihini kutlama patırtısı vardı. Yani 1907 kuruluş tarihini ortadan bölmüşler 19 Temmuz gününü Dünya Fenerbahçeliler Günü yapıvermişler. Acaba içinizden bir tanesi şöyle kollarını sıvayıp ‘bu 1907 yılının hangi günü acaba bizim kulüp kuruldu?’ diye araştırma yaptı. Şöyle bir Moda semtine gelin Bostan Sokak vardır orada. Oralarda bir dolaşalım...

Talisca’nın üçlüğü

Fenerbahçe, Avrupa kupası eleme turunda Polonya temsilcisini Kadıköy’de ağırladı. Çok zorlanmadı ama farkı da yapamadı. Maçın özeti de buydu. Ancak gecenin ana maddesi tabii ki Talisca’nın frikikten attığı muhteşem goldü. Yaklaşık 30 metreden, sanki basketboldaki harika üç sayılık atışları taklit edercesine topu yan ağlara çaktı. Ben olsam bu frikik golünü tüm ekranlarda defalarca yayınlarım.

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