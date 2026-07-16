Yıldızlar bir bir gidiyor!

Portekiz’in 40 yaşını aşmış büyük yıldızı Cristiano Ronaldo ile Arjantin’in lokomotifi Lionel Messi anlaşılan o ki Dünya Kupası’nda son defa sahne aldılar. Geriye dünya yıldızlarından bir Kylian Mbappe kaldı galiba! Yani dünya futbolu artık pek izlenir olmaktan çıkıyor.

15 Temmuz ihaneti

FETÖ’cü şereften yoksunlar, 10 yıl önce başta İstanbul olmak üzere 15 Temmuz’da ülkeyi kana buladılar! Bu şerefsizce eylem için ben de bir gazeteci-televizyoncu kardeşimi oğluyla birlikte şehit verdim! Bugünkü cumhurbaşkanımız uzaklardan İstanbul’a gelerek bu şerefsizce eylemi sonlandırmıştı…

Ömer kardeşten kaçar mı?

Uzun bir süre Ömer Üründül kardeşim ile telefonlaşamamıştık. En sonunda dayanamadım, hadi ben arayayım dedim. Cevabı ABD’den aldım! Meğerse bizim Ömer, oğlu Emir’i de yanına alıp Dünya Kupası’na yollanmış! “Nasıl geçiyor” dedim, cevap olarak “Eski yıllardaki turnuvalardaki lezzeti alamadık tabii ki” dedi.

Hey gidi NATO hey!

NATO’nun önemli bir toplantısı Ankara’da gerçekleşti. Ben NATO gündeme gelince Güney Kore’de yıllar önce Amerikan ordusunu katliamdan kurtaran Türk askerlerini hatırladım ki, yanılmıyorsam o kahramanlıktan sonra biz NATO’ya girmiştik.

Önlerine geleni doğruyorlar!

Benim taraftarı olduğum Kadın Voleybol Millî Takımı, Japonya’yı kendi topraklarında 3-1 mağlup etmeyi başararak büyük bir zafer elde etti. Japonya gibi atletik yapısı çok kuvvetli bir voleybol takımını böylesine yenebilmek pek kolay kolay kimseye nasip olmaz tabii… Sizi bir kere daha kutluyorum kızlar…

Tarihî rekabette iki flaş iş!

Galatasaray 22 yaşındaki Lesley’i kadrosuna dâhil etmiş. Hemen yanı başında da tarihî rakibi Fenerbahçe’nin manşete taşınan Greenwood transferi yer alıyor. Tabii Beşiktaş ve Trabzonspor’da birçok transfer yaptı ama tarihî rekabetteki bu iki flaş iş galiba biraz önde duruyor.

İşte kral transfer!

Bizim gazeteyi elime aldığımda bir de baktım ki, Shane Larkin Efes’ten Fenerbahçe’ye transfer olmuş. Bence basketbolda bundan daha çarpıcı bir transfer olamaz. Anadolu Efes, galiba Tuncay kardeşimin kontrolünden çıkmış! Fenerbahçe’ye hayırlı olsun diyelim…

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