‘Sakın dolmuşa gelmeyin’ dedik

Bizim gazetenin malum köşesinde, bizim millî takım Dünya Kupası’na hazırlanırken yukarıdaki başlık altında bazı şeyler yazmıştım. Çünkü benim futbol yorumcularım bizim millî takımı favoriler arasında rahatça gösterebiliyordu! Ben de bu sebeple “Arkadaşlar sakın dolmuşa gelmeyin” dedim. İşte dolmuşa geldik ve Avustralya gibi futbol dünyasında pek ismi geçmeyen bir ülkeye 2-0 yenildik. Umarım diğer iki maçta bu otoritelerin dolmuşundan inerek asıl gerçeklerle sarmaş dolaş olarak oynarız.

BÖYLE DÜNYA KUPASI OLMAZ!

Bendeniz meslek hayatımda altı defa Dünya Kupası’nı canlı olarak oynandığı yerde seyrettim. Bütün Dünya Kupası turnuvaları bir ülkenin ev sahipliğinde yapılırdı. Amma gelin görün ki, bugünkü kupa, üç ayrı ülkede toplam 20 bin kilometrekare içinde yapılıyor. Hele hele şimdi bir başka bölüm daha yazacağım bu üç ülkede neler olmuştu, neler…

1986 MEKSİKA…

Yukarıdaki tarihte Dünya Kupası, Meksika’da organize edilmişti. Bendeniz de yorumcu olarak oradan oraya trenlerle, zaman zaman da uçakla maçlara gidip gelmiştim. Hatta Necip Kapanlı kardeşim benimle beraber görevi paylaşıyordu. Aklımda yanlış kalmadıysa 35 gün bu ülkede dolaştık, durduk. Şimdi Meksika’yı bugünkü tuhaflığın içine alet etmişler!

BEŞİKTAŞ’TA OPERASYON

Kara Kartal’da başkan ve yönetim aynen devam ediyor. Ama futbol takımı teknik direktörlüğüne bir yabancı hoca getirildi. Bu hoca geldikten sonra Cerny ve Ndidi’nin gönderilecekleri gazetelerde haber olarak yer almaya başladı. Acaba hele hele Cerny’yi çok arar mı Beşiktaş? Siz Beşiktaş yönetimi olarak bu yeni hocanızla Kartal Yuvası’ndan futbolda öne çıkmış birini de masaya oturtarak konuştunuz mu?

NEDEN HAKEM YOK?

Bugünkü Dünya Kupası’nda benim bir tane hakemim yok. Olacak şey değil. Millî takımım var ama hakemim yok. Neden acaba? Geçen gün bir ekranda İnfantino başta olmak üzere üç organizatöre yer verdiler. Onlara bir sorsanız “Acaba neden Türk hakemini bir maça dahi görevlendirmediniz?” diye. Bana göre TFF bu duruma mutlaka bir tepki göstermelidir.

ÖZBEK’TEN MADDELER

Galatasaray Başkanı ve maiyetindeki yöneticiler İcardi’nin önüne iki şart sürmüşler. “Bunları kabul edersen Galatasaray’da kalmaya devam edersin” demişler. Sizce İcardi ne yapar? Bu yaştan sonra macera mı arar, yoksa İstanbul’a yerleşmeye devam mı eder? Bence İcardi’nin bu kararı için öncelik özel hayatında gibi görünüyor.

YILDIRIM SAHİP ÇIKTI

Yeniden Fenerbahçe başkanlığına seçilen Aziz Yıldırım, kaleci Ederson’un takımda kalacağını söylüyor. Yani yeni yönetim eski yönetimin pek ısınamadığı kaleciye sahip çıkmış durumda. Acaba kim haklı, bekleyelim görelim bakalım. İlk icraat gibi görünen bu yaklaşım doğru çıkacak mı?

FATİH HOCA’YA AYIP OLUR

TFF Başkanı, Fatih Terim hocanın konuşmasını belli ki yanlış anlamış ve biraz ağır şekilde eleştiride bulunmuş. Bakınız Başkan, o adı geçen hoca bu millî takımla Avrupa üçüncüsü, kulüp takımıyla da UEFA Kupası’nı kazandı. Keşke Fatih Hoca’m kadar oralara gelebilseniz.