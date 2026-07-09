Vah Brezilya vah!

Dünya Kupası adı altında işte malum yerlerde sözüm ona futbol oynanıyor. İşte bunlardan birinde futbol dünyasının babası diye tanınan Brezilya, futbolda adı pek geçmeyen Norveç’e eleniyor. Aklıma Garincha, Didi, Vava, Pele ve Zagallo forveti olan Brezilya geldi. Demek ki futbol dünyası temelinden değişmeye başlamış…

Arjantin de gidiyordu az kalsın…

Bu Dünya Kupası gerçekten tepeden tırnağa sürprizlerle dolu. Olmadık takımlar ülkelerine dönerken finallere de inanılmaz takımlar yürüyor. Mısır, Arjantin gibi bir devi uzun süre 2-0 ile salladıktan sonra artık ne desek bilmiyorum, tecrübeye mi yoksa hocanın kenar marifeti mi diyelim, Arjantin 3-2 aldı maçı.

Ve hakemlere ne demeli?

Anlaşılan o ki, işte başta Brezilya, Almanya gibi favoriler yolcu olunca bu Dünya Kupası geleneğini kaybetmesin diye sanki elde kalan eski kupa sahiplerine hakemler kıyak geçip yardımcı oluyor. Ben söyleyip yazmıştım da; üç ayrı ülkede 20 bin km’lik yolculuklara sebep olursanız kim bilir belki de hakemler de bazılarına yarı final ve final yolu verecek…

Yeni başpehlivanımız

Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde yepyeni bir isim ilk defa başpehlivan oldu. Adı da Erkan Taş. Candan kutluyor yaşı da müsait olduğu için gelecek yıllarda yeni başarılar bekliyoruz.

İşte bu böyle Dünya Kupası

Brezilya, Norveç’e elendi gitti. Ronaldo’lu Portekiz’i de sınır komşusu İspanya tek golle yolcu etti. Yani bu Dünya Kupası eski yılların kupalarıyla uzaktan yakından benzerlik taşımıyor. Meğerse, dünya haritası üzerinde bildiğimiz kadarıyla ne Brezilya ne Almanya ne de Portekiz kalmış. Çok yazık…

Hayırlı olsun Mert Hakan?

Olağanüstü kongrede bir daha başkan seçilen Aziz Yıldırım ve ekibinin nasıl bir icraat göstereceği merakla bekleniyordu. Bir de baktım ki Mert Hakan Yandaş ile bir senelik yeni sözleşme yapılmış. Eh, hayırlı olsun demekten başka çare yok. Bakalım, bir de gelen cezadan sonra neler icra edilecek göreceğiz…

Namık Kemal…

Her kanalı şöyle bir gezerim. Bir de baktım ki 360 TV’de ‘Vatan ve Namık Kemal’ filmi yer alacaktı. Filme konsantre olayım dedim. Oldum da… Ama aynı zamanda pişman da oldum. Çünkü ekranda Cüneyt Arkın ve Fatma Girik’in oynadıkları rollerden başka hiçbir şey göremedim! Neredeydi Namık Kemal, neredeydi onun ‘Vatan yahut Silistre’ adlı eseri acaba?

Baskette tarih yazıyoruz

Bizim yorumcularımızın çoğunluğu hatta bazı kulüp yöneticilerimiz Ergin Ataman Hoca’dan yakınıp durmuşlardı. Bu Ergin Hoca, Yunanistan’daki macerasından sonra şimdi de millî takımı zirvelere taşıyor. İsviçre’yi de yenerek altıda altı yaptık. Bakalım, bu serüvenin devamı da böyle giderse ki inşallah neler yazılıp neler söylenecek…

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