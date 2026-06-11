Müthiş basket maçları

Bizim basketbol liginde dört takımı arasında oynanan final yolu maçları gerçekten izlenmeye değer. Fenerbahçe-Anadolu Efes arasındaki düelloyu sarı lacivertli takım kazanırken ben bu satırları yazarken henüz Beşiktaş-Bahçeşehir ikilisinden hangisinin finale çıktığı belli değildi. Bizlere bir basketbol şöleni izleten bu dört takıma da hocaları ve oyuncularıyla birlikte teşekkür ediyorum.

Trabzon’un niyeti kötü!

Trabzonspor daha transfer ayının oksijeni yeni yayılmışken altı imza birden attırdı! Demek ki bordo mavili kulüp özlenmiş olan lig şampiyonluğu için bu sezon çok iddialı olacak. Biz de hayırlı olsun diyelim, başarılar dileyelim…

Ferdi o manşeti attırmış

Dünya Kupası’nda umutlar beslenen millî takımın vazgeçilmez önemli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu bizim gazetedeki röportajında “Özel ve güzel bir takımız” demiş. Bir futbolcunun formasını giydiği ekip için bu yakıştırması ilgi çekicidir. Umarım Ferdi kardeşimiz bu güzel çıkışında haklı çıkar.

Ali Koç’a teşekkür

Ben gerek bu sütunlarda olsun gerekse ekranda çıktığım programlarda Sayın Ali Koç’un hiç yapmayacağı bir iş olan Fenerbahçe başkanlığını eleştirmiştim. Uzun bir süre bu göreve devam etmesine rağmen Aziz Yıldırım’dan kalan şampiyonluk özlemini devam ettirdi. Ama daha önce de hep söylediği gibi 80 milyon avroluk alacağını resmen bağışladı. Camia bu başkana teşekkür etsin...

Kadın voleybolda son durum

Kadın Voleybol Millî Takımımız iki galibiyet, iki mağlubiyet sonrası VNL Milletler Ligi’nde ikinci gruba kaldı. Sırası 11’incilik oldu ama önemli olan yola devam etmekti. Milletler Ligi’ndeki şimdiki rakiplerimiz Belçika, Fransa, Almanya ve Çin oldu. Voleybol Millî Takımımızda gençleştirilmiş bir yapı mevcut. O hâlde aynen devam lütfen…

Beşiktaş’a İtalyan hoca…

Serdal Adalı yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezona Vincenzo İtaliano isimli bir İtalyan teknik direktörle giriyor. Önce transfer politikasına bir bakalım, kimler gidecek, yerlerine kimler gelecek… Bu, bana göre Süleyman Seba ağabeyden sonra en çok umut bağlanan dönemlerden biri oluyor. Haydi hayırlısı…

Aziz Başkan eski yerinde

Aziz Yıldırım, Hakan Safi ile girdiği başkanlık yarışını, rakibine yarı yarıya fark atarak kazandı. Zaten normali de buydu. Nihat Özbağı ve Mahmut Uslu gibi eski mesai arkadaşlarını da yanına alarak yeniden yola çıktı. Bu 20 yıllık büyük tecrübe, başkanlıktan uzak yaşantısı sonrasında Fenerbahçelilerin umudu olduğunu kongrede gösterdi. Bakalım, neler olacak görüp hep beraber yaşayacağız…

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