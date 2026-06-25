Dolmuşa binmenin sonu!

A Millî Futbol Takımımız Paraguay’a da yenilerek üç ülkede düzenlenen bu Dünya Kupası’ndan dönüş biletini aldı! Turnuva başlamadan önce hem bu sütunlarda hem de zaman zaman ekranda “Onun bunun sözüne ve yazısına inanmayın. Dolmuşa binerek giderseniz, hayal kırıklığı yaşarız” demiştim. Ne yazık ki benim düşündüğüm oldu. Haa antrenör görevine devam ediyormuş! TFF böyle bir karar almış. Siz böyle bir kararın peşinden koşacağınıza Fatih Terim Hoca’mdan bir fikir alsaydınız. Tabii ki Şenol Güneş’ten de…

Tebrikler Sultanlar…

Benim koyu taraftarı olduğum Kadın Voleybol Millî Takımımız, Milletler Ligi’nin Ankara etabında oynadığı dört maçı da (Belçika, Fransa, Almanya ve Çin) kazanarak dünya sıralamasında üçüncülüğe yükseldi. Tekrar bir kere daha kutluyorum ve zaferlerinizin devamını diliyorum…

Paraya bak be!

Galatasaray, talipleri olan Singo için 60 milyon avro bonservis bedeli masaya koymuş! Merakım odur ki, acaba birileri çıkıp bu hovardalığı yapacak mıdır? Ya da bu müthiş rakamdan indirime gidilir mi? Bekleyelim, görelim…

Şahane basketbol serisi

Fenerbahçe ile Beşiktaş, son iki yıldır potada müthiş bir kapışma hâlinde… Bu iki takım iki yılda lig, kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası derken beş kere finallerde karşı karşıya geldi. Son lig finali serisi yine harikaydı. En sonunda Fenerbahçe, 3-1’lik galibiyet serisiyle bir kere daha bizim ligin şampiyonu oldu. Ama bu maçları seyredenler sanıyorum sporun heyecanını en üst seviyede hissetmişlerdir.

Eskiye rağbet olsaydı…

Eskilerin çok güzel sözü vardır. Derler ki, “Eskiye rağbet olsaydı, bitpazarına nur yağardı…” Buraya nereden mi geldim? Aziz Yıldırım’ın yeniden Fenerbahçe’de başkanlık koltuğuna oturuşunun hemen ardından 32 yaşını tamamlamış olan Vedat Muriç transfer edildi. Bu oyuncunun oynamadığı takımda yerli yabancı hiç kimse kalmamıştı. Devamla, İsmail Kartal da teknik direktör oldu. Haa Oğuz Çetin’in futbol direktörlüğü bir yeniliktir. Bakalım ne katacak?

Beşiktaş neler yapıyor?

Beşiktaş, Serdal Adalı başkanlığında yeni bir takım kurabilmenin çabaları içinde görünürken kalecisini de yenilemek istiyormuş. Tabii daha ben imza görmedim. Zaten transfer dönemi de ben bu satırları Cahit kardeşime yazdırdığım gün yeni başlıyordu. Dolayısıyla düne kadar gazetelerde yayılan haberlerin bakalım kaçta kaçı gerçek çıkacak…

Muhteşem üçlü

Bizim gazetenin dünkü spor sayfasında Ronaldo, Messi ve Mbappe ile ilgili haber vardı. Ve bu oyunculardan iki tanesi 40 yaş duvarını bile kırmıştı. Bu Ronaldo’nun evinde özel bir idman bölümü bile bulunuyor. Messi, zaten Arjantin’de sokaklara bile ismi verilen adam. Mbappe de bu iki önemli ismi geçme yarışına çıkmış sanki. Yani derim ki Dünya Kupası’nda boş maçlar izleyeceğinize, bunları seyredin yeter.

TRT Müzik’te tıraş

Ben bir alaturka tutkunuyumdur. Bu nedenle de zaman zaman müziğin bu bölümüne yer veren TRT’yi izlerim. Ama ne yazık ki bu kanalda ekrana çıkanlar, muhabbetten öteye geçmiyorlar. Yok mu acaba alaturkaya ağırlık verecek, bu işi yönetecek bir sorumlu?

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