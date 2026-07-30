Bu büyük zaferdir

Maçını kaçırmamaya çalıştığım Kadın Voleybol Millî Takımımız, Milletler Ligi’nde şampiyon oldu. Haber eski ama yendiği takımlara bir bakın. Yarı finalde ev sahibi Çin’i 3-0 yeniyorlar. Ardından finalde Brezilya’yı buluyorlar karşılarında. İlk seti kaybetmiş olmalarına rağmen maçı 3-1 kazanarak altın madalyalarını boyunlarına takıyorlar. Bu sütunlarda çok yazdım. Ben koyu bir Kadın Millî Voleybol Takımı taraftarıyım. Takımlar arasında da VakıfBank taraftarıyım. Şimdi bizim topraklarımızda Avrupa Şampiyonası var. Kaptan Eda Erdem de kadroya dâhil olacak. Yani derim ki Kadın Millî Takımı için bir kupa müzesi yapınız.

Üzülme Okan Hoca

Galatasaray, yurt dışındaki iki hazırlık maçını da kaybetti. Adı üzerinde, hazırlık maçıdır. Yani kafanızın bir köşesinde bulunan bazı oyunculardan kurulu kadrolarla bu maçlara çıkar, sık sık da değişiklik yaparsınız. Bu pencereden bakıldığında bu sonuçların, Şampiyonlar Ligi kapısında duran Galatasaray’ın moralini bozmaması gerekir.

Tencere ve kapağı

Eskilerden çok sık duyduğum “Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş” lafı bütün hayatımız boyunca gündemden düşmemiştir. Şimdi de iki televizyonda tencere ve kapağı var. İkisi de patronaj havasıyla sözüm ona bilgi yarışması yapıyorlar. Kimler mi? Eh, siz bulun bakalım.

Beşiktaş umut veriyor

Yok, yok, Beşiktaş Futbol Takımı’nın saha içindeki durumundan söz etmiyorum. Kadronun tamir edilmesi, dolayısıyla transferlerdeki dengeli ve zamanında hareketler, Kara Kartal’ın bu sezon ligde malum zirve tiryakilerine çektireceği varmış gibi görünüyor.

Bu nasıl kanuni

TRT ekranlarında “Müzik Yolcuları” isminde bir program var. İzlemeye niyetlenir, dönerim o kanala ama başroldeki kanuninin ayakta o alete hükmetmesi hiç hoşuma gitmiyor. Bana bir tane daha ayakta kanun çalan birini gösterebilirseniz çok duygulanır ve mutlu olurum.

Trabzonspor’a bakın hele

Bizim gazetenin dünkü spor sayfalarından birinde Trabzonspor’un kısa bir süre içinde takımı yenilerken yaptığı transferlerin listesi vardı. Tabii, gidenler de olmuştu ama görülen ve anlaşılan o ki Fatih Tekke hoca, yönetimle birlikte bu sezon bir hayli ses çıkaracak.

İsmail Kartal bu işte

F.Bahçe’deki teknik direktörlük görevine dönen İsmail Kartal, ben bu satırları yazdığım sıralarda, Kadıköy’de 1-0 kazandığı Avrupa maçının rövanşı için neredeyse sahaya çıkacaktı. Ben İsmail Kartal’ı en yakından, Fenerbahçe sağ beki iken, Beşiktaş’ın bugünkü stadında ayaklarıyla duvara tırmandığını gördüğümde tanımıştım. “Ne yapıyorsun İsmail, çok tehlikeli!” diyecek olmuştum. Cevap olarak “Abi, Prekazi’yi tutacağız; kolay mı?” demişti. Avrupa bir kenara, bakalım Fenerbahçe ligde ne yapacak?

Erkan Yiğit’i kaybettik

Geçtiğimiz günlerde yine acı bir haber almıştım. Tercüman’da uzun yıllar birlikte çalıştığım Erkan Yiğit’in vefat ettiği duyurulmuştu. Oğlu Kartal Yiğit de babasının izinde. Erkan’la çalıştığımız yıllarda, yine rahmetli olan İslam Çupi ile karşılıklı, herkesi güldüren ne tatlı, kaliteli atışmaları olurdu. Allah rahmet eylesin.

Kemal Belgin'in önceki yazıları...