Japonya’ya bak sen!

Dünya Kupası’nda Brezilya ile Japonya karşı karşıya gelirken sanırım bütün dünya Brezilya’yı tutarak birkaç gol de avans vermiştir iddiaya girdiyse… Ama futbol dünyası öyle bir hâle gelmiş ki, düşünün Japonya 1-0 önde götürdüğü maçta Brezilya 1-1’i buluyor ardından da uzatma dakikalarının sonuna gelirken 2-1 kazanıyor. Buradan bakarsak futbol dünyası çok ama çok değişmiş…

Avrupa’yı ıskalamayın

Çok kişi tarafından favoriler arasında gösterilen bizim millî takım, ilk iki maçta aldığı yenilgilerle elenmeyi garantiledikten sonra ABD’yi son maçta 3-2 yenerek kupaya veda etti. O zaman bizim bu millî takımın hocası da yetkilileri de oyuncuları da oynadıkları maçları yeniden dakika dakika analiz edip 2028 Avrupa Şampiyonası’na hazırlanmalıdırlar.

Vay Kadir kardeşim vay!

Sanat dünyamızın önemli isimlerinden Kadir İnanır’ı kaybettik, biliyorsunuz. Cenaze töreni tam adına yakışır biçimdeydi. Kadir İnanır’ı bana rahmetli kardeşim Faik Çetiner tanıştırmıştı. Bu tanışmamız sonrasında özellikle Boğaz’ın Avrupa Yakası’nda Kadir İnanır ve Faik Çetiner ile oturup yemekli toplantılar yapmıştık. Nurlar içinde yat Kadir kardeşim…

İşte program bu!

Geçtiğimiz pazar günü ekranları dolaşırken tabii ki TRT Müzik’e takıldım. Pazar günüydü. ‘Aslı Olan Şarkılar’ isimli programa denk gelmiştim. Başından sonuna kadar programı keyifle ve zevkle takip ettim. O kadar enteresan şeyler vardı ki, bir şarkı gündeme getirilirken (tabii ki alaturka) arka plandaki minik ekranda da o şarkının ön plana çıktığı filmden önemli sahneler yayınlanıyordu. Tebrik ederim. İşte böyle olmalı!

Halis Karataş’ın eseri

Ulu önder Atatürk adına düzenlenen 100. Gazi Koşusu’nu jokey olarak Halis Karataş kazandı. Zaten bu işin meraklısı ve bilgini kime sorsanız onu favori olarak gösterebilirdi. Neyse, koşu hazırlığı açısından, sunuluşu esasından, sonucu ve sonrası olarak ulu önderimizin adına çok yakıştı.

Bu yarışmayı düzeltin...

Kanallarımızdan birinde büyük merakla takip edilen ‘Kim Milyoner Olmak İster’ isimli bir bilgi yarışması var. Bu yarışmada sahneye çıkan yarışmacılar sanıyorum artık eskisi kadar analizden geçirilmiyorlar. Sunucu kardeşimiz bu konuda artık hassasiyet göstermelidir.

Ne oldu o primler?

Bizim gazetenin dünkü sayısında tabii ki sporun en tepesinde yukarıdaki başlık vardı. İçeriği de millî takıma bu Amerika macerası sonrası 16 milyon dolar prim dağıtıldığı açıklanmıştı. Bu arada kupadaki bazı takımlar ve bazı yıldız oyuncular da kendilerine sunulan primleri kendileri hariç her yere dağıtmışlardı. Bizimkiler mi? Yaz tatili yapıyorlar. Avustralya’ya Paraguay’a yenilip elenen takım başka ne yapar ki! Ayıp ve yazık.

Muriç arızalandı

Fenerbahçe’nin Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetiminin ilk icraatı uç oyuncusu Vedat Muriç olmuştu. 33 yaşına gelen Vedat, daha ikinci antrenmanda 1-1,5 ay sürebilecek bir sakatlık yaşadı. Sizce normal mi? Bence normal. Çünkü oynamadığı takım kalmamış olan Muriç, tabii ki yıpranmıştır. Eh, Fenerbahçe’de de “Haydi aslanım” gazına geldiyse bu acı son ortaya çıkmıştır.

Özbek neler söyledi öyle!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, genel kurulda aldı mikrofonu eline neler neler söyledi… Bu söyledikleri maddelerin yarısı bile gerçekleşse Özbek Başkan’ın kulüp tarihindeki yeri çok başka olur…

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