Trabzon'da Salah rüzgârı

Dünya futbolunun önemli isimlerinden olan Muhammed Salah hiç kimsenin beklemediği bir anda Trabzonspor'a imza attı. Koca şehir ayağa kalktı. Bordo mavililerin kasasına para yağıyor. Dünya basınında Salah'tan ve Trabzonspor'dan bahsetmeyen yok. Bakalım hafta sonunda ilk lig maçında Salah'lı Trabzonspor ne yapacak?

Yeni bir Avrupa zaferi

Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda millî sporcumuz İlke Özyüksel Mihrioğlu altın madalyanın sahibi oldu. Avrupa'daki bu önemli zafer bakalım dünya haritası üzerinde yeni madalyaları da getirecek mi? Biz şimdiden tebrik edelim ve bekleyelim…

G.Saray kolları sıvıyor mu?

Galatasaray yönetimi ve futbol takımı tribünlerdeki taraftarlarından özel maçta da olsa büyük eleştiri alıyor. Sebep; şöyle parlak bir transfer yapılmayışı! Galatasaray'ın dört sene üst üste şampiyon olan takımından en son hâliyle sanki eksiği yok gibiydi. Sadece İcardi ile ilişik kesildi. Neler olacak bekleyelim görelim…

Beşiktaş bu işte!

Bu Beşiktaş'a Kara Kartal yakıştırması hiç boşuna değildi! Şimdiki yönetim de bu yakıştırmayı sanki özlenmiş bir şampiyonlukla birleştirmeye niyetli gibi. Ben bu satırları yazdığımda Avrupa maçlarında Beşiktaş'a kimse gol atamamıştı. Tabii bizim lig, başka bir lig. Sanıyorum teknik direktör İtaliano da bu özelliğimizi kavrayabilmiştir. Beşiktaş'ın bir de yeni Alman kalecisi var ki, vay vay vay!

Kadın voleybolcuların yeni zaferi

Bizim A Millî Kadın Voleybol Takımımız dünyada dize getirmediği şöhretler dolusu ekip bırakmadı! En sonunda da özel bir maçta Fransa'yı 3-1 mağlup ettiler. Benim beklentim, bizim spor teşkilatımızın bu takımı ödüllendirip ödüllendirmeyeceğidir.

Lyon başka mesele

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde Avrupa Kupaları’nda önüne geleni temizledi. Hem de son turda iki maçta da gol yemeyerek. Şimdi sırada Fransız temsilcisi Lyon var. ‘Şampiyonlar Ligi’ne devam’ bileti bu rakipten geçiyor. İsmail Hoca, disipline çok sadık kalan bir antrenör. Bu Lyon maçına benim beklentim o ki Fenerbahçe daha sağlam bir temel üzerine oturtulmuş tertip ve taktik ile oynayacaktır.

Başörtüsü ve özgürlük!

A Haber, geçtiğimiz cumartesi başlıkta bulunan meseleyi bir saati aşkın bir süre gündeme getirerek önemli bir adım attı. Ülkemizde başta başörtüsü olmak üzere özgürlüklerin bazılarına kement atan aklı kıt insanlar vardı. Neyse ki, Tayyip kardeşimin döneminde ülkemiz bugün bu garabetten kurtuldu.

Müziğin Kanunu!

Geçtiğimiz cumartesi akşamı kanalları dolaşırken 'Müziğin Kanunu' programı beni yine ekran karşısına mıhladı diyebilirim. Müthiş org çalan ve seslendiren bir zat çıkıyor bu programda. Devamını dilerim…

Boğaz'da denize girilir mi?

Gerek ekranlarda olsun gerek de gazetelerde İstanbul Boğazı'nda denize girip serinlemeye çalışanların boğulma haberlerini duyuyor, okuyoruz. Aileleri buradan uyarıyorum. İstanbul Boğazı'nda tonlarca yük taşıyan gemiler bile geçerken zorlanıyor. Lütfen kendinize ve çocuklarınıza hâkim olmaya çalışın.

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