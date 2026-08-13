Ağustos ayının biz Türkleri sevdiğine dair görüşümüzü, daha evvel dile getirmiştik…

Bu muhabbetin başlangıcı, Büyük Selçuklu Sultanı Muhammed Alparslan kumandasındaki Müslüman Türk cihangirlerinin kendilerinin kat kat fazla Şarkî Roma kuvvetlerini mağlup ettiği 26 Ağustos 1071 tarihli Malazgirt Zaferi’dir…

Bu topraklarda Allah yolunda cihâda böylece çatal yürekli bahadırlarla başlamış ve zamanın akışı içinde ağustos aylarında daha başka zaferler de kazanmıştık.

Andığımız kader kavşağı koşusundan dolayıdır ki önceki yazılarımızda bir Roma hükümdarının ismini aylarımızdan birinde kullanma hatasından vazgeçerek Ağustos’un “Alparslan ayı” yapılmasını teklif etmiştik.

Adalar Denizi’ne Yunan kralının adını vererek “Ege”, bir yaz ayımıza Roma kralının ismiyle “Ağustos” denmişse orada durup düşünmek gerekir…

2026’da da “Alparslan ayı”, kollarını açarak milletimizi ve ümmetimizi bir kez daha kucakladı. Bu ağustosun daha ilk haftasında asrın iki büyük icraatına birden imza attık; sanki çeliğe çifte su verdik:

7 Ağustos 2026’da Mekke-i Mükerreme’de; Kur’ân’ın lisânıyla Ümmü’l Kur’ânda, Şehirlerin Anası’nda Türkiye, Pakistan ve Arabistan olarak “Mekke Savunma Anlaşması”nı imzaladık. Bu büyük başarıya çıkan yürüyüşü Türkiye diplomasi kadroları, aylar süren sessiz ve derinden çalışmalarıyla kotardılar.

Bu akde “Mekke İttifakı”, “Mekke-i Mükerreme Ahidnâmesi”, “Mekke Andlaşması” veya “Mekke Paktı” denebilir. Şüphesiz resmî kayda girmiş olan ibare ne ise ismi de o olacaktır. Fakat “15 Temmuz Şehîdler Köprüsü”ne sadece “Şehidler Köprüsü”, “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmemin Güçlendirilmesine Dair Kanun”a “Terörsüz Türkiye Kanunu” dendiği gibi Mekke’de 3 kurucu devletin iradesiyle hayata geçen kanuna da halk en kolay telaffuzu seçerek “Mekke Ahidnâmesi”, “Mekke İttifakı”, “Mekke Andlaşması” gibi bir ad verecektir.

Resmî hüviyetiyle Mekke Ortak Savunma Anlaşması, şüphesiz ki Medine Vesikası’nın ruhaniyet ikliminde imzalandı. Medine Sözleşmesi de denen Medine Vesikası, Hicrî 1. Yılda, milâdi 622’de Kahramanlar Serdarı Sevgili Peygamberimiz -aleyhi’s selâm- riyâsetindeki Müslümanlarla Yahudi ve müşrik temsilcileri arasında akdedildi. Belgenin en mümeyyiz vasfı; belirgin özelliği, taraflar arasında diyalog yâni konuşma, müzakere kapılarını açık tutmasıdır…

Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Siyonist Soykırımcı İsrail’in başta Gazze ve Batı Şeria olmak üzere Lübnan dâhil bölgede katliam yapıp; gasp, işgal ve terör estirdiği, ABD-İran ve Rusya-Ukrayna arasında savaşın devam ettiği, İsrail’in Kıbrıs’ı satın almalarla ele geçirme fırsatçılığının sürdüğü günlerle eş zamanlı olarak tanzim edilip imzalandı. Bu denklik Türk Devlet Aklı tarafından şuurla seçilmiştir. Masada Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan’ı Başbakan Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan’ı Veliahd Muhammed bin Selman temsil etti.

Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan’ın öncülüğünde yapılan toplantıdan sonra açıklanan sözleşme metninde en göze çarpan ibare şudur:

-Üye ülkelerden birine yapılan saldırı, bütün ortaklara yapılmış sayılır…

Bu kayıt, NATO’nun 5. Maddesini hatırlatmaktadır. Aynı mahiyettedir. Bundan dolayıdır ki işbu Mekke İttifakı’na “İslâm NATO’su” diyenler çıkabilmektedir ki bize göre özenti intibâı verebileceği için lüzumsuzdur. Andlaşma kendi şahsiyetini kurup korumalı.

İmzaların ardından “Ortak Savunma Andlaşması”na dair ilk açıklama, Türkiye Cumhurbaşkanı’ndan geldi. Sn. Erdoğan “Anlaşmamız, bütün kardeş devletlere açıktır” dedi. Bu sözü, daha sonraki açıklamalarıyla Hariciye Bakanımız Sn. Hakan Fidan pekiştirdiği gibi 12 Ağustos 2026 günü Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan Londra merkezli olarak intişar eden Şark’ul Avsat [Orta Doğu] gazetesine verdiği mülakatta Türkiye olarak gayemizin bütün bölgeyi bu paktın; muahedenin çatısı altına almak olduğunu söyledi.

Murad edilenin Endonezya’dan Fas’a, Kırım’dan Yemen’e, Yeşil Kuşak olduğunu anlıyoruz…

Mekke Ortak Savunma Anlaşması, İran ve Suudi Arabistan’ı itikâdî sapmalardan, topyekûn İslâm âlemini, emperyalistlerin sömürmesinden kurtaran kutlu bir el olabilir. Böylece Ümmet-i Vâhide yeniden tesis edilir.

Terörsüz Türkiye Kanunuyla, Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın değeri, muhtemelen ajan faaliyetlere rağmen zamanla çok daha iyi anlaşılacaktır kanaatindeyiz…

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