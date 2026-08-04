“Terörsüz Türkiye’’ azmimiz, gerçekleştiğinde -inşâllah- ‘’Müreffeh Türkiye’’ olacağız. Müreffeh, refaha kavuşmuş, zengin demek:

O günkü dünyada manzaramız şudur:

Kişi başına millî geliri hatırı sayılır seviyelere çıkmış; ferd, şirket ve devlet olarak borçları hayli azalmış, iç barışı yakalamış, gıpta edilen zengin bir ülke. Bir başka söyleyişle elde etmiş olduğumuz kalkınma ve gelişmeyle yalnızca kendimize değil bölgeye de huzur ve refah vesilesi olan bir devlet. 22 Ekim 2024’ten bu yana iki yıldır yaşamakta olduğumuz çatışmasız iklim, kanunlaşır, hukukileşirse artık insan ve iktisat kaynaklarının hebâ edilmesi dönemi kapanacaktır.

Bu da 50 yıldır süren bir kanlı kapışmanın terk edilerek iç cephenin tahkim edilmesi sonucunu ve her aidiyetten vatandaşlarla kardeşliğin pekiştirilmesi güzelliğini getirir. Böylece Erken Cumhuriyette yapılan vahim hataların 1970’lerden itibaren kan, katliam ve terörle intikamının alınmaya kalkışılmasının fayda değil ziyan getirdiği hususunda topluca mutabakata varılmış olacaktır. Kanın kanla yunma yanlışlığı geç de olsa fark ediliyor…

Ağustos 2026’nın ilk haftasındayız. Bu haftadan itibaren iki yıldan bu yana gündemimizde olan “Terörsüz Türkiye’’ çalışması, mevzua dair bir çerçeve kanunun TBMM Başkanlığına sunulmasıyla olanca önem ve ağırlığıyla siyaset, devlet ve millet gündemimizde yer alacaktır. Mevzubahis kanun teklifi, 15 maddeden meydana gelmektedir. Genel veya şahsa mahsus özel af ihtiva etmemektedir.

Bu kanun inşâ edilirken şehîd aileleriyle gazilerin hakları, adaletin tam olarak tesisi, barışın kalıcı hâle getirilmesi, aidiyetler arası dengenin sağlanması olmazsa olmaz şarttır.

Terörsüz Türkiye meselesi, hayati ve tarihî bir karardır. Kuvveden fiile çıkması; mâmur, müreffeh, huzurlu, vatandaşları, bugüne göre daha zengin bir Türkiye’nin ufuktan doğmasının müjdecisidir.

Lakin aksini de düşünmek gerekir:

Bölücü terör, 50 yılımızın kaybına ve 50 bin vatandaşın ölümüne sebep oldu. 2 trilyon dolar, dağa-taşa gömüldü. Tarihin hiçbir dönemde bu çapta bir ziyan yaşadığımızı hatırlamıyoruz. Bu sebeple işi çok sıkı tutarak âdil, kararlı ve sağlam hareket etmek gerekir.

Kamuoyu, TBMM Başkanlığına verilecek olan müstakil kanun teklifinin altında Meclis’te olan partilerin tamamının imzasının olmasını beklemektedir. Ancak; fire verilebilir. Bilindiği gibi Meclis Başkanı Sn. Numan Kurtulmuş başkanlığında TBMM’de yapılan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna İyi Parti iştirak etmemişti…

Gerçekçi olmayı da ihmal edemeyiz:

Yarım asırdır devam eden; kan ve gözyaşı selinin, ateş ve yıkımın tereyağından kıl çekercesine bir kanunun yapılmasıyla durdurulması çok da kolay değil:

İçeride bâzı kısır görüşlü, kıt akıllı politik yapılanmalar, kışkırtma yoluna giderek oluşmuş olan barış iklimini bozabilirler. Bununla da kalınmayabilir. Bölücü örgüt PKK, yekpâre, tek parça değildir. Suriye, Irak, Kandil, İran ve Avrupa’da uzantıları mevcuttur. Suriye PYD’si, Irak’taki Kandil merkezi, Avrupa kanadı farklı yapılardır. ABD, İsrail, Rusya ve İran güdümündeki Suriye PYD/YPG’si duruma hâkimdir. KCK ve Kandil ağırlığını kaybetmiştir. Terörsüz Türkiye sürecindeki yürüyüşümüzü sabote edecek varlıklar İsrail, İsrail’in istihbarat teşkilatı MOSSAD ve İran ile kimlikleri belli, üstelik dost ve hatta bazıları müttefik Batılı devletlerdir.

Türkiye’nin gizli veya açık şekilde karşısında yer alan İsrail başta olmak üzere devlet ve ajan kuruluşlar, 50 yıl sonra çok pahalı şekilde yakaladığımız bu barış süreci, menziline varmasın, Türkiye yine kan, insan ve para kaybetsin diye akla hayale gelmedik, suikastlar, bombalamalar, sabotajlar, ihanetler yapar ve yaptırırlar.

90 milyon ve mücavir devletlerle 150 milyon ya hep beraber kazanacağız veya -Allah korusun- hep beraber kaybedeceğiz. Terörsüz Türkiye yürüyüşümüz iç ahmaklık veya dış düşmanlıkla çelmelenirse birçok kaybımızın yanı sıra Anadolu geçişli Basra Körfezi- Avrupa Kalkınma Yolu Projesi de zora girer. Bu projeyi yüksek sesle demeseler bile İsrail-Terör örgütü ortak hedefi olan Basra Körfezi-İskenderun Körfezi projesini engelleyen fikir olarak göreceklerdir. Terörsüz Türkiye hayat bulursa; ülkemiz, petrol ihraç eden, enerji merkezi tarihine layık Büyük Türkiye olur.

Bütün bu sebeplerle:

Uyku yok, durmak yok, dinlenmek yok!..

Siyasi, diplomatik, askerî temas ve görüşmelerimizi katbekat arttırarak şartların üstüne gitmemiz gerekiyor.

Ortalık, karanlık değil.

Güllük-gülistanlık da değil.

Bundan böyle istiklâl ve istikbalimizin yanında yer alanlar belli olacaktır. Keza; Türkiye’nin 2071 Kızılelma Hedefine varmasına engel olacaklar da belli olacaktır…

Terörsüz Türkiye!!!

Buna “Müreffeh Türkiye’’ diyebileceğimiz gibi “Huzurlu Türkiye’’ de diyebiliriz.

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