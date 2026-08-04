Tesla’nın Ağustos ayı fiyatları açıklandı. Marka son olarak Mayıs ayında zam yaparken, Haziran ve Temmuz aylarında fiyatlarını sabit tutmuştu. Ağustos ayında ise giriş seviyesi hariç üst donanım seviyelerinde zam yaptı.

Tesla Model Y’ye zam geldi! Ağustos ayı fiyatları belli oldu

Peki ülkemizde sadece Model Y ile pazarda olan Tesla’nın fiyatları nasıl? İşte 2026 yılı Ağustos ayı Tesla Model Y fiyatları…

VERSİYON TEMMUZ FİYATI (TL) AĞUSTOS FİYATI (TL) Tesla Model Y - Arkadan Çekiş 2.474.985 2.474.985 Tesla Model Y - Premium - Long Range - Arkadan çekiş 3.534.000 3.682.800 Tesla Model Y - Premium - Long Range - 4 Çeker 4.200.000 4.410.000 Tesla Model Y - Performance - Dört Çeker 4.546.500 4.756.500

FSD ABONELİK FİYATINA ZAM YOK

21 Mayıs’tan sonra Tesla'nın tam otonom sürüş sistemi, aylık abonelikle sunulmaya başlandı. Tesla kullanıcıları, FSD özelliklerini kullanabilmek için her ay 4.990 TL’lik bir ücret ödemek zorunda.