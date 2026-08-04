Tesla Model Y’ye zam geldi! Ağustos ayı fiyatları belli oldu

Özetle DinleTesla Model Y’ye zam geldi! Ağustos ayı fiyatları ...
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Köşe Yazıları 4 saat önce
Tesla, Ağustos ayında Türkiye'de Model Y'nin üst donanım seviyelerinde fiyat artışına gitti.
- Tesla, Haziran ve Temmuz aylarında fiyatlarını sabit tuttuktan sonra Ağustos ayında zam yaptı.
- Zamlar, giriş seviyesi Model Y hariç üst donanım seviyelerinde geçerli oldu.
- Tesla Model Y'nin "Premium - Long Range - Arkadan çekiş" versiyonunun Temmuz ayındaki fiyatı 3.534.000 TL iken, Ağustos ayında 3.682.800 TL'ye yükseldi.
- "Premium - Long Range - 4 Çeker" versiyonunun fiyatı 4.200.000 TL'den 4.410.000 TL'ye çıktı.
- "Performance - Dört Çeker" versiyonunun fiyatı 4.546.500 TL'den 4.756.500 TL'ye yükseldi.
- Tam otonom sürüş sistemi (FSD) abonelik fiyatında zam yapılmadı ve aylık ücret 4.990 TL olarak kaldı.
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