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Tesla Model Y’ye zam geldi! Ağustos ayı fiyatları belli oldu

Ömer Faruk Bingöl
Ömer Faruk Bingöl omerfaruk.bingol@tg.com.tr
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Köşe Yazıları 4 saat önce
Tesla, Ağustos ayında Türkiye'de Model Y'nin üst donanım seviyelerinde fiyat artışına gitti.
  • Tesla, Haziran ve Temmuz aylarında fiyatlarını sabit tuttuktan sonra Ağustos ayında zam yaptı.
  • Zamlar, giriş seviyesi Model Y hariç üst donanım seviyelerinde geçerli oldu.
  • Tesla Model Y'nin "Premium - Long Range - Arkadan çekiş" versiyonunun Temmuz ayındaki fiyatı 3.534.000 TL iken, Ağustos ayında 3.682.800 TL'ye yükseldi.
  • "Premium - Long Range - 4 Çeker" versiyonunun fiyatı 4.200.000 TL'den 4.410.000 TL'ye çıktı.
  • "Performance - Dört Çeker" versiyonunun fiyatı 4.546.500 TL'den 4.756.500 TL'ye yükseldi.
  • Tam otonom sürüş sistemi (FSD) abonelik fiyatında zam yapılmadı ve aylık ücret 4.990 TL olarak kaldı.
Türkiye Gazetesi
Tesla Model Y’ye zam geldi! Ağustos ayı fiyatları ...
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Tesla’nın Ağustos ayı fiyatları açıklandı. Marka son olarak Mayıs ayında zam yaparken, Haziran ve Temmuz aylarında fiyatlarını sabit tutmuştu. Ağustos ayında ise giriş seviyesi hariç üst donanım seviyelerinde zam yaptı.

Tesla Model Y’ye zam geldi! Ağustos ayı fiyatları belli oldu
Başlık ResmiTesla Model Y’ye zam geldi! Ağustos ayı fiyatları belli oldu

Peki ülkemizde sadece Model Y ile pazarda olan Tesla’nın fiyatları nasıl? İşte 2026 yılı Ağustos ayı Tesla Model Y fiyatları…

VERSİYONTEMMUZ FİYATI (TL)AĞUSTOS FİYATI (TL)
Tesla Model Y - Arkadan Çekiş2.474.9852.474.985
Tesla Model Y - Premium - Long Range - Arkadan çekiş3.534.0003.682.800
Tesla Model Y - Premium - Long Range - 4 Çeker4.200.0004.410.000
Tesla Model Y - Performance - Dört Çeker4.546.5004.756.500

FSD ABONELİK FİYATINA ZAM YOK

21 Mayıs’tan sonra Tesla'nın tam otonom sürüş sistemi, aylık abonelikle sunulmaya başlandı. Tesla kullanıcıları, FSD özelliklerini kullanabilmek için her ay 4.990 TL’lik bir ücret ödemek zorunda.

Tesla Model Y’ye zam geldi! Ağustos ayı fiyatları belli oldu
Başlık ResmiTesla Model Y’ye zam geldi! Ağustos ayı fiyatları belli oldu
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