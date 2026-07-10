Tesla'dan Model Y fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlar
Elektrikli otomobil almak isteyenlerin ilk aklına gelen markalardan biri olan Tesla, fiyatlarına zam yaptı.
- Giriş seviyesi Model Y fiyatı sabit kalırken, üst donanım paketlerinde fiyatlar arttı.
- Tesla Model Y'nin arkadan çekişli modelinin fiyatı 2.474.985 TL olarak sabitlendi.
- Premium Long Range Arkadan Çekiş modelinin fiyatı 3.534.000 TL'den 3.682.800 TL'ye yükseldi.
- Premium Long Range 4 Çeker modelinin fiyatı 4.200.000 TL'den 4.410.000 TL'ye çıktı.
- Performance 4 Çeker modelinin fiyatı 4.546.500 TL'den 4.756.000 TL'ye yükseldi.
- Full Self-Driving (FSD) özelliği için aylık abonelik ücreti 4.990 TL olarak devam ediyor ve Temmuz ayında bu fiyatta bir değişiklik olmadı.
Tesla Turkiye, Model Y fiyatlarına zam yaptı. Marka Mayıs ve Haziran aylarında fiyatlarını sabit tutarken Temmuz ayında fiyat değişikliğine gitti.
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TESLA MODEL Y FİYATI NE KADAR?
Giriş seviyesinde fiyat sabit kalırken üst donanım paketlerinde fiyatlar zamlandı. Peki ülkemizde sadece Model Y ile pazarda olan Tesla’nın fiyatları nasıl? İşte 2026 yılı Temmuz ayı Tesla Model Y fiyatları…
|VERSİYON
|ESKİ FİYATI (TL)
|YENİ FİYATI (TL)
|Tesla Model Y - Arkadan Çekiş
2.474.985
2.474.985
|Tesla Model Y - Premium - Long Range - Arkadan çekiş
3.534.000
3.682.800
|Tesla Model Y - Premium - Long Range - 4 Çeker
4.200.000
4.410.000
|Tesla Model Y - Performance - Dört Çeker
4.546.500
4.756.000
FSD ABONELİK FİYATINA ZAM VAR MI?
Markanın opsiyonları arasında bulunan Full Self-Driving 228.480 TL, Gelişmiş otopilot 115.260 TL’den sunuluyordu. Bu fiyatlar ÖTV ve KDV hariç fiyatlardı. Opsiyonlar araçlara eklendiğinde araçların fiyatları da o nedenle büyük değişim gösteriyordu.
Örneğin standart arkadan çekişli Tesla Model Y 2.474.985 TL’den alınabiliyorken, Full Self-Driving kabiliyeti eklendiğinde ise fiyat 3.493.954 TL’ye çıkıyordu. Yaklaşık 1 milyon TL’lik farkın sebebi FSD eklenmeden yüzde 25 olan ÖTV, FSD’nin fiyatı ile yüzde 55’e çıkmasıydı.
21 Mayıs’tan sonra Tesla'nın tam otonom sürüş sistemi, aylık abonelikle sunulmaya başlandı.
Tesla kullanıcıları, FSD özelliklerini kullanabilmek için her ay 4.990 TL’lik bir ücret ödemek zorunda. Temmuz ayında bu fiyatta bir değişim olmadı.