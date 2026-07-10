Elektrikli otomobil almak isteyenlerin ilk aklına gelen markalardan biri olan Tesla, fiyatlarına zam yaptı.

Tesla Turkiye, Model Y fiyatlarına zam yaptı. Marka Mayıs ve Haziran aylarında fiyatlarını sabit tutarken Temmuz ayında fiyat değişikliğine gitti.

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TESLA MODEL Y FİYATI NE KADAR?

Giriş seviyesinde fiyat sabit kalırken üst donanım paketlerinde fiyatlar zamlandı. Peki ülkemizde sadece Model Y ile pazarda olan Tesla’nın fiyatları nasıl? İşte 2026 yılı Temmuz ayı Tesla Model Y fiyatları…

VERSİYON ESKİ FİYATI (TL) YENİ FİYATI (TL) Tesla Model Y - Arkadan Çekiş 2.474.985 2.474.985 Tesla Model Y - Premium - Long Range - Arkadan çekiş 3.534.000 3.682.800 Tesla Model Y - Premium - Long Range - 4 Çeker 4.200.000 4.410.000 Tesla Model Y - Performance - Dört Çeker 4.546.500 4.756.000

FSD ABONELİK FİYATINA ZAM VAR MI?

Markanın opsiyonları arasında bulunan Full Self-Driving 228.480 TL, Gelişmiş otopilot 115.260 TL’den sunuluyordu. Bu fiyatlar ÖTV ve KDV hariç fiyatlardı. Opsiyonlar araçlara eklendiğinde araçların fiyatları da o nedenle büyük değişim gösteriyordu.

Tesladan Model Y fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlar

Örneğin standart arkadan çekişli Tesla Model Y 2.474.985 TL’den alınabiliyorken, Full Self-Driving kabiliyeti eklendiğinde ise fiyat 3.493.954 TL’ye çıkıyordu. Yaklaşık 1 milyon TL’lik farkın sebebi FSD eklenmeden yüzde 25 olan ÖTV, FSD’nin fiyatı ile yüzde 55’e çıkmasıydı.

21 Mayıs’tan sonra Tesla'nın tam otonom sürüş sistemi, aylık abonelikle sunulmaya başlandı.



Tesla kullanıcıları, FSD özelliklerini kullanabilmek için her ay 4.990 TL’lik bir ücret ödemek zorunda. Temmuz ayında bu fiyatta bir değişim olmadı.

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