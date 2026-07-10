Sosyal medyada "Uğurlu Ailesi" adıyla paylaştıkları videolarla 1 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Ceren Cemre Polat ile Burak Uğurlu çiftinden üzücü haber geldi. Avukatları aracılığıyla yapılan açıklamada çiftin anlaşmalı olarak boşandığı duyurulurken, ortak kullandıkları sosyal medya hesabının yönetiminin Ceren Cemre Polat'a bırakıldığı bildirildi.

Sosyal medyada aile hayatlarını konu alan içerikleriyle tanınan Ceren Cemre Polat ile Burak Uğurlu, evliliklerini resmen sonlandırdı.

1 milyon takipçili ‘Uğurlu ailesi’ boşandı! Ortak hesap için karar çıktı

BOŞANDIKLARINI AVUKATLARI DUYURDU

Çiftin avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde kamuoyunda merak edilen hususlara açıklık getirmek amacıyla bu bilgilendirmenin yapılması zaruri hale gelmiştir. Müvekkillerimiz Ceren Cemre Polat ile Burak Uğurlu arasındaki evlilik, tarafların ortak iradeleri doğrultusunda hukuken sona ermiştir" ifadelerine yer verildi.

"SPEKÜLASYONLARA İTİBAR EDİLMEMELİ"

Açıklamada, boşanma kararının tarafların özel hayatına ilişkin olduğu vurgulanarak, süreç hakkında gerçeği yansıtmayan yorum ve spekülasyonlara itibar edilmemesi istendi.

1 milyon takipçili ‘Uğurlu ailesi’ boşandı! Ortak hesap için karar çıktı

ORTAK HESAP CEREN CEMRE POLAT'A KALDI

Taraflar arasında yapılan hukuki düzenleme kapsamında, bugüne kadar "Uğurluailesii" adıyla ortak kullanılan sosyal medya hesabının yönetim ve kullanım haklarının Ceren Cemre Polat'a devredildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, tarafların boşanmaya ilişkin özel hayatın gizliliği nedeniyle başka bir açıklama yapmayacağı ifade edilerek, sayfayı birlikte büyüttükleri takipçilere destekleri ve anlayışları için teşekkür edildi. Özellikle çiftin ortak çocuklarının huzuru adına özel hayatın gizliliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

Öte yandan Burak Uğurlu'nun sosyal medya kariyerine nasıl devam edeceği ise takipçileri tarafından merak konusu oldu.

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